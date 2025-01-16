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烏山頭風景區春節活動一次看　湖光山色盡覽眼底

▲▼ 烏山頭水庫風景區風景優美 。（圖／嘉南管理處烏山頭水庫風景區分處提供）

▲▼ 烏山頭水庫風景區風景優美，春節期間推出優惠活動，吸引遊客到現場一覽美景 。（圖／嘉南管理處烏山頭水庫風景區分處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

烏山頭水庫風景區為慶祝春節，特別規劃了一連九天的春節活動，從1月25日至2月2日不打烊，活動主題為「農田水麗金蛇旺、豐生水渠賀新年」。這段期間，風景區將迎來大批遊客，無論是全家同遊、與親朋好友一起走春，還是愛好自然景觀的遊客，都能在這裡留下美好的回憶。

▲▼ 烏山頭水庫風景區風景優美 。（圖／嘉南管理處烏山頭水庫風景區分處提供）

今年南部水情良好，水庫水位接近滿水，湖面波光粼粼，湖中小島的落羽松也已經換上紅色的冬衣，紅葉倒映在清澈的湖水中，宛如一幅美麗的油畫。這片恬靜的湖光山色，為遊客帶來的是無與倫比的自然風光，無論是散步在湖邊，還是乘船遊覽，皆能感受到冬日大自然的靜謐與和諧。

▲▼ 烏山頭水庫風景區風景優美 。（圖／嘉南管理處烏山頭水庫風景區分處提供）

在春節連假期間，園區內外以及沿途的景觀也經過精心設計，小型植物景觀和美麗的裝置藝術，為遊客提供了許多拍照的好場所。尤其在辦公室及旅客服務中心前方，設有大型的帆布與充氣財神裝置，為園區增添了濃厚的年節氣氛；另外甫於去年5月通過環境部認證的烏山頭水庫環境教育場域，也將在春節期間同步呈列近半年來環境教育的推展成果。

除了美麗的景觀，烏山頭水庫風景區攜手園區廠商共推出了多項超值優惠活動。遊客於1月25日到2月2日期間，購買門票滿200元，即可獲得價值300元的太陽能觀光小船船票一張，滿400元則送兩張，以此類推。讓遊客不僅能享受湖光山色，還能在湖上悠遊，領略不同角度的美景。烤肉區與露營區也正常開放，凡購買營位即可獲得時尚手機掛繩，數量有限，送完為止。

此外，園區水上觀光廠商也配合推出優惠措施，購買全票船票僅需250元，並可享免費拉拉車體驗一次。渡假會館的大廚則精心準備了烏山頭在地風味料理，讓遊客在春節期間感受到濃厚的年味，賓至如歸。

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關鍵字：

烏山頭風景區

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