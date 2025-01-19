放高利貸又硬上害少女跳樓輕生！淫男還詐騙得手400萬　下場曝

▲朱男（穿黑衣短褲）落網畫面。（資料照／記者游芳男翻攝）。

記者郭玗潔／宜蘭報導

宜蘭朱姓男子對17歲少女放高利貸，還將人帶到摩鐵性侵，導致少女當晚就羞憤跳樓輕生，送醫才撿回一命。另外，朱男又夥同3名男子，向陳姓友人詐騙近400萬元。全案經宜蘭地院審理，朱男依犯詐欺、重利、加重強制性交等罪，各處2年4月、3月與6年徒刑。可上訴。

判決指出，朱男得知17歲少女小美(化名)欠朋友6千元，主動連絡小美後，在去年6月5日要求小美開立2萬本票，作為借款1萬的擔保，還預扣第1期利息2千元，只給小美8千元，並約定在1周後還款，藉此獲得重利。

朱男又在隔日凌晨約小美外出，將她載到摩鐵強行性侵，還要她配合變換體位，導致小美因羞憤輕生，當晚11時從7樓跳下，幸好經送醫急救後獲救。小美的母親因而發現女兒向朱男借款，用1萬元換回女兒的身分證件和本票。

此外，朱男還與陳姓男子一同以一本1至5萬元收集護照牟利，但因陳男未能以一本60萬元賣出護照，導致朱男極度不滿，於2023年3月和另外3人組成詐騙集團，向陳男佯稱有可用護照辦理貸款的管道，但買斷護照、請車手、請人辦理貸款等，都需要資金，前後詐取陳男近400萬元。

經小美、陳男報案，朱男和詐團同夥3人被宜蘭地檢署依詐欺、性侵、組織犯罪條例等罪起訴。

宜蘭地院審理，判定朱男等人犯行屬實，依朱男犯三人以上共同詐欺取財罪，處2年4月徒刑。另犯成年人故意對少年犯重利罪，處3月徒刑，可易科罰金。又犯加重強制性交罪處6年徒刑。另3名詐團同夥則依犯3人以上共同詐欺取財罪，處1年4月到1年10月不等徒刑。可上訴。

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