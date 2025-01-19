最新詐騙！　一票喊「有收到」

▲醫師提醒大家注意「詐騙新招」。（圖／翻攝陳志金臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

ICU醫生陳志金分享遇到最新的詐騙手法，結果一堆網友留言，「我也收到了」。

陳志金近日在臉書發文，貼出這個「詐騙新招」的電子郵件截圖，只見詐騙內容提到，「由於我們無法定位您提供的地址，目前無法繼續配送服務，為了順利完成配送，請您驗證地址詳細資訊。請點擊下方按鈕，前往您的帳戶門戶進行驗證」，文末還附上一個超連結網址，以及放上「中華郵政」的LOGO。

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但這很明顯是詐騙郵件，陳志金提到4點：

1、無法配送，你就退回寄件人啊！



2、用郵政寄送，中華郵政為什麼會有我的email？



3、如果是寄件人寄的email，為什麼是要我上去中華郵政填資料？



4、對了！什麼是「帳戶門戶」？

陳志金表示，請勿打開信中的任何連結。對此，許多網友也紛紛回報，「我今天也有收到一模一樣的Mail」、「我一早也收到了，直覺就是詐騙」、「我稍早也有收到郵件耶，我覺得怪怪就刪了」、「我也收到了，而且我的還是簡體」、「我昨天也收到了，不過我沒理它。」

對此，中華郵政提醒，民眾如遇偽冒本公司可疑網頁時，請先檢視網站網域名稱是否正確（post.gov.tw），以辨別真偽；避免點擊連結或輸入信用卡資料、個人資料，避免受騙。

中華郵政指出，民眾如發現有不明簡訊或電子郵件並帶有網址疑慮，可撥打客服專線0800-700-365（手機請撥付費電話：04-2354-2030），或撥165反詐騙專線查證，以維自身財產安全。