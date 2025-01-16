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只吃肉跟乳製品！素食妹大開葷戒　6年後親曝「身體驚人變化」

▲▼只吃肉跟乳製品！素食妹大開葷戒　6年後親曝「身體驚人變化」。（圖／翻攝ig@steakandbuttergal）

▲貝拉曾是素食主義者，6年前開始只吃肉跟乳製品。（圖／翻攝ig@steakandbuttergal）

記者吳美依／綜合報導

美國一名女子只吃「肉類與乳製品」，不碰任何蔬果及碳水化合物，並且堅持6年之久。她宣稱，這種飲食模式「治癒」許多健康問題，還讓自己瘦身25磅（約11公斤）。

28歲的貝拉（Isabella 'Bella' Ma）曾是素食主義者，6年前改採另一種極端又爭議的飲食模式，但她宣稱這種「全蛋白質飲食」，讓自己不再經痛，戰勝憂鬱，治癒痘痘、濕疹和牛皮癬等皮膚問題，甚至還有體香，並且不會放屁。

在一部影片中，貝拉一邊吃烤全雞一邊表示，「我不會能量過低而死，或者毀了我的荷爾蒙。實際上，我瘦了25磅，現在月經不會痛，精神及情緒都穩定得不可思議，因為我的身體現在是以燃燒脂肪作為能量來源。」她宣稱曾經長達1年每天吃一條奶油，讓自己重燃性欲、胸部脹大。

不過，《每日郵報》指出，貝拉的體驗與說法，與英國國民保健署（NHS）及美國疾病管制與預防中心（CDC）的建議背道而馳，這2個公衛機構都建議人們遵循「均衡飲食」。科學家也發現，大量食用紅肉與多種健康問題有關，包括心臟病與癌症。

哈佛大學2023年發布一份研究，根據針對20多萬人進行、將近40年的追蹤調查結果，與紅肉攝取量最少的人們相比，紅肉攝取量最多的族群，罹癌風險高出62%。牛津大學一份針對140萬人的研究也發現，每天多攝取50公克紅肉，罹患心臟病的風險就會增加18%。

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