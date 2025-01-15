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台南打造優質校園資訊基礎環境建設　蟬聯11年全國特優！

▲台南市建構校園資訊基礎環境表現卓越，在教育部「校園資訊基礎環境執行成果」評選中榮獲「特優」，連續11年穩居全國特優縣市之列。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市建構校園資訊基礎環境表現卓越，在教育部「校園資訊基礎環境執行成果」評選中榮獲「特優」，連續11年穩居全國特優縣市之列。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市建構校園資訊基礎環境表現卓越，在教育部「校園資訊基礎環境執行成果」評選中榮獲「特優」，連續11年穩居全國特優縣市之列。

評審對台南市在「綠能機房維運」、「人力與經費運用」、「資通安全防護」及「校園網管專業」等方面的表現均給予高度肯定。教育局表示，未來台南市將持續強化校園資訊基礎建設，為師生打造最優質的數位學習環境。

黃偉哲市長表示，台南市除了數位學習創新應用獲得教育部績優縣市肯定外，在校園資訊環境建設上，也連續11年榮獲全國特優，相當不容易，期許教育局在完善的資訊基礎環境下，持續推動智慧適性教育、AI教育、5G互動新科技、機器人及程式教育，讓南市數位學習持續引領潮流，邁向數位學習之都的目標。

▲台南市建構校園資訊基礎環境表現卓越，在教育部「校園資訊基礎環境執行成果」評選中榮獲「特優」，連續11年穩居全國特優縣市之列。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，台南市因應行政院推動政府機房減量及主機虛擬化政策，建構綠能機房，將各校設備與系統納入共同機房統一管理，資訊資源向上集中，且機房PUE(電力使用效率)常年優於1.6，超越國際標準，達到資源集中目的，並節省政府支出。2023年在市長的支持下，進一步佈局AI教育，建置適合師生使用的「智慧魔鏡-生成式AI」平台，並榮獲2024年「天下城市治理卓越獎」社會進步組優選的殊榮！這些亮眼的成果表現，使現階段數位學習的成果在全國各縣市中拔得頭籌。

教育局資訊中心高誌健主任表示，教育局除了提供完善的校園資訊基礎環境外，更利用「資訊環境到校健診」及「分區資訊人員支持系統」協助資訊組長解決教學現場數位學習推動的困境。此外，隨著AI技術迅速發展，台南市將AI技術深度融入教育體系，除了打造適合師生使用的「智慧魔鏡」AI學習平台(後端大型語言為ChatGPT模型)外，更召集教師社群開發教學單元模組，鼓勵教師導入課程教學，期望台南市能符應世界潮流趨勢，為了國家推動數位學習政策而努力，讓台南市在數位轉型時代中佔據先機。

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