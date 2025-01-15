嗆數發部爛到「心裡有數」　徐巧芯：業務費砍剩1元幫國家省錢

▲徐巧芯嗆爆數發部。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立院黨團決議大砍114年度中央政府總預算，其中數位發展部、國家通訊傳播委員會（NCC）、陸委會的業務費全部刪到剩1元，數發部發對此表示，「除無法推動數發部各項業務，勢必影響我國網路安全及傳輸品質，甚而衝擊公眾利益。」藍委徐巧芯今（15日）砲轟，打詐打得怎樣心裡還沒有數嗎？「要做那麼爛，自己就先回去檢討！」

徐巧芯批，政府一直喊沒錢，所以說不能做《財劃法》、不能給地方做建設，那當立法委員有個好處，很會幫國家省錢，現在是在協助政府省錢、讓政府瘦身，有這些錢能夠讓地方政府做對人民有感的建設，就業安定基金被拿去辦演唱會、這種錢本來就該砍掉，數位發展部做點麵線系統，本來就該砍掉，還有部會的宣傳費用一年增加好幾10%，請問去年跟今年是有什麼差別？當然也要砍掉。

徐巧芯強調，國防外交不分政黨，思考維持中華民國主權和對外展現一致性，可是對內亂花錢的地方當然通通砍下去，不然每年大家辛苦繳錢都拿去辦演唱會？相信預算刪除是能得到人民認同的，國民黨在刪除預算這件事情一定會如同卓榮泰院長所說的「會很堅定」。

徐巧芯嗆數發部，「他們打詐打得怎麼樣，大家還心裡沒有數嗎？自己單位要做那麼爛，就先回去檢討啦！」

