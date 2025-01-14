賴清德擬調整國安人事？林佳龍掌國安會？　府駁：吳釗燮無可取代

▲總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

有媒體報導指稱，總統賴清德的國安團隊人事，可能進行重大調整，甚至指名外交部長林佳龍接掌國安會秘書長，現任秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等人都可能異動。對此傳言，府方人士受訪時嚴厲駁斥，強調賴清德與國安團隊合作無間，溝通有默契，是互動緊密的互信團隊，還稱吳釗燮有無可取代的重要性。

根據媒體報導的描述，稱吳釗燮、顧立雄與國安局長蔡明彥等人，都是前總統蔡英文與美國總統拜登政府協調後所定案的「小英國安團隊」，目的是在蔡賴政權交接期間，穩定台美關係。

該媒體表示，賴清德將在美國新任總統川普20日上任後，迅速建立「信賴國安體系」，更直接點名林佳龍接掌國安會秘書長，而吳釗燮、顧立雄都可能有所異動。

對此傳言，經向府方高層查證，並無相關規劃。府方人士表示，賴清德跟國安團隊合作無間，不僅溝通有默契，更是互動緊密的互信團隊。

府方人士強調，賴清德與吳釗燮兩人，早從賴清德副總統任內，在參與軍談會議就有緊密互動，在就任總統後，幾次面對中共軍演背後也都有吳釗燮運籌帷幄。

另外，府方人士表示，賴清德去年（2024）底出訪南太平洋友邦時，也是放心請吳釗燮坐鎮國內，總統出門在外期間，半夜發生南韓事件兩人也是立刻熱線，足證兩人互信默契，以及吳釗燮秘書長的無可取代重要性。

府方人士強調，賴清德就任至今，民調維持在五成至五成五之間，背後團隊穩健齊心是重要關鍵。

另有一位黨政人士，評論此一傳言時表示，放話者其心可議，要不是想當外交部長，就是惡意離間蔡賴，「無論心態為何，皆為小人之心」。