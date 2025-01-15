中國跳票不買宏都拉斯白蝦「藍委砍4億外交預算」　綠營傻眼批太瞎

▲國民黨立委廖先翔。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

宏都拉斯2023年與我國斷交轉向和中國建交，但中國未依約增購白蝦。國民黨立委廖先翔以此提案，要求刪除我國外交部4億預算。民進黨今（15日）上午召開記者會，綠委王定宇痛批，中國跳票，卻要刪我國外交部預算，這什麼道理？綠委林楚茵則批，國民黨當中共附隨組織太習慣，中國做不到的事情，帳卻算在台灣頭上？不要這麼「蝦」！

國民黨團預算提案指出，宏都拉斯2023年結束與我國邦交關係後，轉與中國建交，然而中國不僅未履行承諾增購白蝦，還以低於成本價格收購，讓宏國蝦農陷入困境。宏都拉斯水產養殖協會最新統計數據指出，2024年宏都拉斯白蝦出口總量由前年的7889萬餘磅銳減至6386萬餘磅，降幅達19.09％，主要是因為對台灣與墨西哥市場的出口量下降所致。

提案指出，「外交部長年編列高額國際合作及關懷計畫費用，以敦睦邦交，提升與無邦交國家的友好關係，及擴大我國參與國際社會活動等雪中送炭外交行動，然而以宏國例子來看，即便經貿上與中國衝突，也未能與我國重新建立友好邦交關係，該項預算效益有待商榷」，提案減列預算4億元。

民進黨今上午召開「紅色滲透步步進逼，藍白親中沒在客氣，國會毀台法案盤點」記者會，包括立委王定宇、林楚茵，以及發言人吳崢與會。

王定宇表示，宏都拉斯當年見利忘義，希望中國買白蝦，而宏國一年出口白蝦2億美金，但中國一直沒有買，導致宏都拉斯白蝦出口減少1506萬磅，「此處不留蝦，自有留蝦人」，台灣當然可以找其他盟友購買，而中國現在甚至宣布進口巴西的白蝦，「這件事情裡面，台灣做錯什麼？」

王定宇指出，他只有一個字就是「蝦」，提案的委員應該改綽號叫做「蝦蝦蝦」，如果是去中國人民大會堂提案，刪中國外交部預算還有點邏輯，「中國跳票且宏都拉斯與台灣斷交，結果處罰我國外交部，這什麼道理？」

林楚茵提醒，國民黨是中華民國的立委，不是中華人民共和國的政協委員，不要因為當中共附隨組織太習慣，把中國做不到的事情，卻要把帳算在台灣頭上，「你們醒醒吧，不要做這麼『蝦』的提案。」