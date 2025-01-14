　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「我好怕好怕」少女遭性侵9次隱忍淚崩　直排輪教練下場曝

▲▼溜冰（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲北市潘姓溜冰教練遭控對學生侵犯，今士院宣判。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名已婚的潘姓直排輪教練，長期擔任多所國小、國中直排輪隊教練，並經營直排輪俱樂部，竟以師生關係為掩護，先後於車內、住處及飯店內9次侵犯未成年女學生。女方因害怕影響潘男教學生涯選擇沉默，期間僅能淚訴：「我好怕好怕，但不知道該怎麼辦」，最後鼓起勇氣提告。士院今（14）日依妨害性自主等罪判處有期徒刑2年、緩刑5年。

女學生小珍（化名）從小學一年級起加入學校直排輪隊，並參與潘男經營的直排輪俱樂部，接受其指導。由於家庭因素，自2022年10月至2023年4月期間，短暫住進潘男家，但潘男卻利用車內、住處及比賽飯店等場所，先後對她實施多達9次侵害，其中包含7次得逞、2次未遂。長期的侵害行為，導致小珍身心受創，罹患重度憂鬱症及創傷後壓力症候群，並多次自傷。

小珍因害怕無法繼續參加溜冰訓練，選擇隱忍，卻在長期心理壓力下不堪重負，最終向母親坦白一切。她曾向親友透露：「我好怕好怕，但不知道該怎麼辦。」更在訊息中對潘男說：「自從你碰上了我的身體後，我就覺得自己不像當初那個想拼溜冰的自己了。」這些話語展現她內心的恐懼與痛苦。

檢警勘驗對話內容發現，小珍曾對潘男說：「其實從去年你碰上了我的身體後，我就覺得自己不像當初那個想拼溜冰的自己。」甚至為了安撫對方，她表達：「我不會讓媽媽對你怎麼樣，相信我不是要害你。」令人心痛的是，小珍在遭受侵害後，仍擔心影響潘男的生活，顯示她長期陷於恐懼與無助，甚至幾乎放棄對自身權益的保護。

▲▼ 臺北市體育總會滑輪溜冰協會 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲潘姓男子已被註銷滑輪溜冰協會教練證照。（圖／記者黃宥寧翻攝）

小珍也曾向同學和教師透露：「每次他靠近，我都很害怕，覺得自己無力反抗。」她還描述，自己在學校比賽中，只要看到潘男在場，便因恐懼導致肢體協調失常，甚至多次跌倒，表現與平日大相逕庭。其母事後作證說：「她從小熱愛溜冰，為了這個夢想付出許多努力，卻因為這樣的傷害不得不放棄。作為母親，我很心痛，也很自責，沒有及時發現她的異常。」

檢方認潘男共進行了9次性侵行為，其中有2次未遂，其餘7次得逞，每次行為犯意獨立、手段不同，建請法院依據《兒童及少年福利與權益保障法》第112條第1項後段規定，要求對潘男進行加重其刑。

士林地院審理後，考量潘姓教練與被害人小珍已達成和解，今（14）日宣判，判處應執行有期徒刑2年，緩刑5年，期間並須接受法治教育及履行賠償。

性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
李威捲精舍命案　影評人嚇到：不寒而慄！
脫困返台！謝岳鵬曝詐騙園區關上千人　渡河前是最後逃跑機會
快訊／國5北上7車連環撞
薰衣草森林「心之芳庭」掰了北屯　新據點曝光　
台中監獄前爆乳女郎「狂搖3分鐘」高調接風　法院不罰
麥當勞少女母親申冤！庭訊1小時悲痛離開...無力絕望畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「我好怕好怕」少女遭性侵9次隱忍淚崩　直排輪教練下場曝

快訊／國5號北上宜蘭路段7車連環撞　2人擦傷送醫

脫困返台！火舞表演者曝詐騙園區關上千人　渡河前是最後逃跑機會

台中監獄前爆乳女郎「狂搖3分鐘」高調接風　法院不罰原因曝光

新春送愛不停歇！ 　犯保士林分會攜手士檢送暖30戶馨生人

快訊／新竹坑子口靶場旁火警　雜草狂燒3.5hrs毀2500㎡林地

國4匝道轎車自撞側翻！女駕駛一度受困　油壓剪破車頂救人

快訊／下班尖峰國3田寮段車禍！小貨車翻覆躺內線　緊急搶救中

彰化全興工業區染整加工廠火警　10米高集塵設備狂冒煙

麥當勞少女母親赴士檢申冤！庭訊1小時悲痛離開...無力絕望畫面曝

【嚇死寶寶】點 #仙氣手搖飲 驚見同事把乾冰倒出來喝！？

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

宋慧喬花3年拍《一代宗師》想跑險被王家衛沒收護照XD

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽

【泰格與雪兒】到底在哪阿

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

騎士見阿姨蹲路中撿菜 立馬下車幫忙超暖心

【你沒走調，但她走掉】到前任家樓下深情開唱求複合

李多慧公開YT頻道收入　暖捐50萬做公益狂圈粉

「我好怕好怕」少女遭性侵9次隱忍淚崩　直排輪教練下場曝

快訊／國5號北上宜蘭路段7車連環撞　2人擦傷送醫

脫困返台！火舞表演者曝詐騙園區關上千人　渡河前是最後逃跑機會

台中監獄前爆乳女郎「狂搖3分鐘」高調接風　法院不罰原因曝光

新春送愛不停歇！ 　犯保士林分會攜手士檢送暖30戶馨生人

快訊／新竹坑子口靶場旁火警　雜草狂燒3.5hrs毀2500㎡林地

國4匝道轎車自撞側翻！女駕駛一度受困　油壓剪破車頂救人

快訊／下班尖峰國3田寮段車禍！小貨車翻覆躺內線　緊急搶救中

彰化全興工業區染整加工廠火警　10米高集塵設備狂冒煙

麥當勞少女母親赴士檢申冤！庭訊1小時悲痛離開...無力絕望畫面曝

災難是祖父母的6倍！展望會盤點2024全球「超過3億人落難」

「我好怕好怕」少女遭性侵9次隱忍淚崩　直排輪教練下場曝

影評人見李威捲精舍命案嚇到：不寒而慄！　消失10年虔心修佛

台版長腿叔叔！神經外科名醫登台演唱　募款助神經損傷患者

無聊驗DNA…黑髮女發現「60年身世秘密」　生父身份超意外

戒掉「1飲品」！他沒運動2個月血脂秒降　醫震驚：數值正常了

手腳突現「蟒蛇紋」！竟是睡前1習慣害的　醫示警：有病變風險

燈會原鄉在北港！「粼光遶境」結合傳統、創新、永續　十大燈區規模更勝以往

快訊／國5號北上宜蘭路段7車連環撞　2人擦傷送醫

角板山行館園區梅花盛開　把握最佳賞花期限

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽

社會熱門新聞

快訊／國道重大車禍2死

鍾佳濱涉及6罪慘了　北檢：他字案調查中

心碎搶救畫面曝！高雄惡火吞噬3歲兒　夫妻崩潰相擁

女助理情慾大噴發！衝宿舍性侵鮮肉研究生未遂

兄妹遭夾慘死　國道「11車連撞」畫面曝

弱勢女童遭國中生性騷！警心疼外套都沒有

快訊／上班快改道！　國1今晨事故管制封閉

推車運屍畫面曝　「雨衣+膠帶」綁女信徒送回精舍

3歲兒困火場亡！55歲父只救出熏黑玩偶陪愛子

31歲獨子買便當遇死劫　父見孝兒屍哭斷腸

鄭文燦「涉貪監聽」全紀錄！　嫌棄：你嘴巴很大

快訊／前民進黨立委鄭余鎮心臟病發逝世！　享壽79歲

快訊／國1今晨追撞全線封閉　最新畫面曝

作家王蘊涉「精舍殺人」！特警持長槍破門逮人

更多熱門

相關新聞

台南首度表揚15位資深陣頭教練

台南首度表揚15位資深陣頭教練

台南市政府為推廣陣頭文化傳承，2024年訂定《台南市政府文化局表揚資深陣頭傳承者作業要點》，受理民眾提報長期投入陣頭之文化傳承者，本次共受理22位報名，經審查結果共15位陣頭教練通過審查。

即／麥當勞少女遭侵犯輕生　心碎母首赴士檢

即／麥當勞少女遭侵犯輕生　心碎母首赴士檢

擲硬幣決定殺人！男勒死少女「性侵屍體」

擲硬幣決定殺人！男勒死少女「性侵屍體」

與洪總三度結緣　鍾承祐：他很務實

與洪總三度結緣　鍾承祐：他很務實

足浴館低價吸客　2女大生慘遭淫店長性侵強吻

足浴館低價吸客　2女大生慘遭淫店長性侵強吻

關鍵字：

起訴溜冰教練性侵未遂

讀者迴響

熱門新聞

好市多「免會員」購物方式曝光！　一年一次請把握

快訊／國道重大車禍2死

陳柏霖「穩交女團成員12年」約會難得被拍

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

消失10年…李威捲「精舍殺人案」　堂弟李易發聲了！

一線女星求上位「睡遍全劇組」！影帝證實

今晚「全台有雨」下最大時間曝　冷氣團又來

即／台中戶外婚禮始祖「心之芳庭」3/31熄燈

鍾佳濱涉及6罪慘了　北檢：他字案調查中

AV女優12小時千人斬　每人只有41秒

搭高鐵待太久「要罰2500元」　自由座最危險

國旅備品沒了「沐浴乳也要自備」？環境部急澄清

心碎搶救畫面曝！高雄惡火吞噬3歲兒　夫妻崩潰相擁

2025旅遊補助來了！完成「出國登錄」最高領5000元

女助理情慾大噴發！衝宿舍性侵鮮肉研究生未遂

更多

最夯影音

更多

【嚇死寶寶】點 #仙氣手搖飲 驚見同事把乾冰倒出來喝！？

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

宋慧喬花3年拍《一代宗師》想跑險被王家衛沒收護照XD

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面