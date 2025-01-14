「我好怕好怕」少女遭性侵9次隱忍淚崩　直排輪教練下場曝

▲北市潘姓溜冰教練遭控對學生侵犯，今士院宣判。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名已婚的潘姓直排輪教練，長期擔任多所國小、國中直排輪隊教練，並經營直排輪俱樂部，竟以師生關係為掩護，先後於車內、住處及飯店內9次侵犯未成年女學生。女方因害怕影響潘男教學生涯選擇沉默，期間僅能淚訴：「我好怕好怕，但不知道該怎麼辦」，最後鼓起勇氣提告。士院今（14）日依妨害性自主等罪判處有期徒刑2年、緩刑5年。

女學生小珍（化名）從小學一年級起加入學校直排輪隊，並參與潘男經營的直排輪俱樂部，接受其指導。由於家庭因素，自2022年10月至2023年4月期間，短暫住進潘男家，但潘男卻利用車內、住處及比賽飯店等場所，先後對她實施多達9次侵害，其中包含7次得逞、2次未遂。長期的侵害行為，導致小珍身心受創，罹患重度憂鬱症及創傷後壓力症候群，並多次自傷。

小珍因害怕無法繼續參加溜冰訓練，選擇隱忍，卻在長期心理壓力下不堪重負，最終向母親坦白一切。她曾向親友透露：「我好怕好怕，但不知道該怎麼辦。」更在訊息中對潘男說：「自從你碰上了我的身體後，我就覺得自己不像當初那個想拼溜冰的自己了。」這些話語展現她內心的恐懼與痛苦。

檢警勘驗對話內容發現，小珍曾對潘男說：「其實從去年你碰上了我的身體後，我就覺得自己不像當初那個想拼溜冰的自己。」甚至為了安撫對方，她表達：「我不會讓媽媽對你怎麼樣，相信我不是要害你。」令人心痛的是，小珍在遭受侵害後，仍擔心影響潘男的生活，顯示她長期陷於恐懼與無助，甚至幾乎放棄對自身權益的保護。

▲潘姓男子已被註銷滑輪溜冰協會教練證照。（圖／記者黃宥寧翻攝）

小珍也曾向同學和教師透露：「每次他靠近，我都很害怕，覺得自己無力反抗。」她還描述，自己在學校比賽中，只要看到潘男在場，便因恐懼導致肢體協調失常，甚至多次跌倒，表現與平日大相逕庭。其母事後作證說：「她從小熱愛溜冰，為了這個夢想付出許多努力，卻因為這樣的傷害不得不放棄。作為母親，我很心痛，也很自責，沒有及時發現她的異常。」

檢方認潘男共進行了9次性侵行為，其中有2次未遂，其餘7次得逞，每次行為犯意獨立、手段不同，建請法院依據《兒童及少年福利與權益保障法》第112條第1項後段規定，要求對潘男進行加重其刑。

士林地院審理後，考量潘姓教練與被害人小珍已達成和解，今（14）日宣判，判處應執行有期徒刑2年，緩刑5年，期間並須接受法治教育及履行賠償。

性侵害就是犯罪,請撥打110、113。