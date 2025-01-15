日銀行員工監守自盜　偷20公斤金條轉賣投資「獲利超過10億日元」

▲三菱UFJ銀行練馬分行。（圖／翻攝自Google地圖）

圖文／CTWANT

日本三菱UFJ銀行近日表示，旗下位於東京的練馬分行與玉川分行發生重大盜竊案。一名管理貸金庫的前行員利用職務之便，於過去四年半內多次未經許可開啟貸金庫，竊取客戶存放的金品，總價值高達10多億日元，受害人數約為60人。

根據日本媒體報導指出，這起案件於2024年10月底曝光，之所以曝光，是一名貸金庫使用者向銀行反映，表示存放物品出現減少的情況。

後經銀行內部調查，負責管理貸金庫的前行員終於承認利用職務便利盜取貸金庫內財物的情況，銀行隨即於2024年11月14日對其進行懲戒解雇。根據目前調查，盜竊行為主要集中於上述兩家分行，其餘分行未發現類似被害情況。

銀行表示，該前行員於2020年4月至2024年10月間，以其負責管理貸金庫鑰匙的便利，多次盜取客戶存放的現金及其他貴重物品。雖然初步估算被盜金額根據行員供述及受害者陳述達到10多億日元，但具體用途及其他詳情仍在進一步調查中。

三菱UFJ銀行對事件表示深刻反省，並向受害客戶及相關人士表達歉意，承諾迅速推進補償程序。同時，銀行已針對所有支店的貸金庫進行全面檢查，並向日本監管機構提交事件報告，還就此事向警視廳尋求協助，力圖全面釐清案件真相。

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