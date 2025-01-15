知名按摩店爆連續性侵　店長竟「強行進入」

▲高雄楠梓區某按摩店男店長捲性侵爭議，遭女客人控訴趁服務時「強行進入」。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

高雄市楠梓區某按摩會館近期驚傳連續性侵案，受害人小花（化名）指控該店歐姓店長在她非自願的情況下，對其胸部進行大面積接觸，之後竟變本加厲進行指侵及下體「強行進入」，讓她心生恐懼還為此罹患憂鬱症，事後對歐男提告求償，小花將自身遭遇發上社群竟引來其它受害人共鳴，她才意識到自己並非個案，決定出面爆料，揭露該店長惡行。

1月9日上午，記者來到遭指控的按摩店，歐男便立刻從包間內走出接待，帶領客人從燈光昏暗的長廊，兩側約有3到5間小房間，提醒客人換上店家提供的短褲便開始「服務」，歐男乍看之下與其他按摩師並無二致，實則卻遭多位女客人指控性侵。

小花透露，因生病緣故，她於2022年將子宮摘除，除了出現體重增加的副作用外，還合併肩頸及腰部的痠痛問題，不時會請人按摩來緩解身體上的不適，而她於2023年7月首次到該店消費，由歐男服務，服務過程一切正常，並沒有任何異狀，誰要沒想到這卻是掉入陷阱的開始。

第一次體驗結束後小花認為男店長技術不錯，每月都會至少回訪一次指名給他服務，在之後的10個月時間她也成為該店的常客，怎料一切全在2024年4月變調，男店長一連串的踰矩行為讓小花承受龐大陰影。

▲男店長對女顧客胸部進行按壓，辯稱此舉可以緩解「呼吸的不順暢」。（圖／CTWANT提供）

「以前都是背部朝上，他那天卻叫我翻正面。」小花回憶，過往都是以趴姿進行按摩，但她2024年4月再次消費，按摩接近尾聲時，男店長卻叫她轉正面，從鎖骨開始按起，並將手持續往下觸摸，將其內衣往下推，對其胸部進行按壓，辯稱此舉可以緩解「呼吸的不順暢」，小花鑒於長期的信任關係，當下雖感錯愕但並沒有大聲斥責男店長。

歐男在該次按摩結束後，於LINE上用官方帳號對小花表示他的手有一種魔力，除了緩解客人壓力，竟稱透過他「巧手」按壓，可以提升形象、魅力、人際關係甚至是財運，小花聽聞此語不以為意，5月再次上門消費，歐男卻開始變本加厲。

小花說，那次按摩要結束時，歐男再次要她正面朝上，先是按到非指定的部位，接著又說她的胸部有硬塊，並趁她不注意時，將手指伸進她下體進行侵犯。

「我立刻問他，你現在在幹嘛！」小花提到，她遭到指侵後感到相當錯愕並馬上將他推開，歐男被制止後什麼話都沒說便往外跑，沒多久回到包廂竟稱「用這樣的方式可以加強女生的荷爾蒙，荷爾蒙治療好身體就會健康」，小花當下也明確告知他不需要這樣的服務。

「我整個嚇到，以為他之後不敢了。」小花驚恐回憶，她原以為自己制止過歐男行為，店長應不敢再逾矩，而她6月再次上門時，因接近關門時間，全店僅剩她與歐男，歐男則趁著四下無人時對她再次侵犯。

小花痛苦表示，歐男在按摩結束時，直接爬到整復床上，裸露著下半身並將其褲子連同內褲扯去，在她來不及反應時強行進入，小花用力將其推開，男店長這才停止噁心的行為。

一連串的侵犯讓小花罹患精神官能性憂鬱症及環境適應障礙合併焦慮憂鬱，至今仍需求助身心科每周固定回診，7月她在地方性社團匿名發文，提醒女網友要慎選店家並保護好自身安全，沒想到文章一出竟引來其它受害者。

▲受害人小花連續3個月遭到侵犯，不再隱忍赴警局提告捍衛自身權益。（圖／民眾提供）

小花貼文發布後，留言區就有女網友推測是否為該店家，小花進一步聯繫上網友，確定受害人都是給男店長服務，小花這次也不再隱忍，向按摩店負責人說出男店長惡行並訴諸法律為自己取得公道。

小花向按摩店負責人訴說期間遭受的對待後，沒多久就接到男店長電話，對其行為認錯道歉，苦苦哀求說店還要經營，上有老下有小等話語，希望她不要報警並承諾可以給予補償。

「他承諾，願意彌補這段時間發生的事情。」小花說，她因一時心軟，與男店長達成協議，雙方約定好和解金，以及和解書及悔過書，男店長依約定，先匯部分和解金10萬給小花，當日晚間便立刻改口否認性侵。

根據歐男傳給小花的訊息，他稱匯款是「為了拖延小花在網路抹黑的時間，才匯給她10萬，讓自己冷靜思考，不是妥協不是和解」，因自己得罪小花這個「大客戶」，這才包紅包給客人消氣，讓小花氣得直接提告。

而受害人不只一人，高雄當地2位女大學生同樣前往按摩，其中一人遭毆男猥褻硬上，另一人則被壓在牆上強吻5分鐘，橋頭地檢署13日偵結起訴，而歐男在偵查期間還屢次傳訊息騷擾被害人，遭檢方求處重刑。

但歐男如今仍在店裡服務，小花因而決定挺身而出，希望以自身經歷警示大眾，藉由社會大眾的關注度及網絡的影響力，希望不要再有下個受害者出現。

記者致電歐姓男店長了解相關事宜，歐男針對小花指控表示，目前還有與女大生有妨礙性自主、性騷等案件在身，因此不想與小花進行對峙甚至是發生衝突，認為對方期間在網路上的爆料內容多為不實指控。

至於涉及兩名女大生的妨礙性自主案件，歐男透露一件已被起訴，另一件則是偵查中，「我承認我犯了不應該犯的錯，我對不起兩名女大生，希望能彌補並向她們道歉」，提到會負起全責接受司法的審判。

歐男牽涉多起性騷、性侵爭議，坦言所有案件老婆都被蒙在鼓裡，事件爆發後於14日起不在擔任該店按摩師，也撤除合夥人的身分，老婆知悉其作為後也無法接受，目前正在打離婚官司。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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