　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

知名按摩店爆連續性侵　店長竟「強行進入」

高雄楠梓區某按摩店男店長捲性侵爭議，遭女客人控訴趁服務時「強行進入」。（示意圖／本刊繪圖組）

▲高雄楠梓區某按摩店男店長捲性侵爭議，遭女客人控訴趁服務時「強行進入」。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

高雄市楠梓區某按摩會館近期驚傳連續性侵案，受害人小花（化名）指控該店歐姓店長在她非自願的情況下，對其胸部進行大面積接觸，之後竟變本加厲進行指侵及下體「強行進入」，讓她心生恐懼還為此罹患憂鬱症，事後對歐男提告求償，小花將自身遭遇發上社群竟引來其它受害人共鳴，她才意識到自己並非個案，決定出面爆料，揭露該店長惡行。

1月9日上午，記者來到遭指控的按摩店，歐男便立刻從包間內走出接待，帶領客人從燈光昏暗的長廊，兩側約有3到5間小房間，提醒客人換上店家提供的短褲便開始「服務」，歐男乍看之下與其他按摩師並無二致，實則卻遭多位女客人指控性侵。

小花透露，因生病緣故，她於2022年將子宮摘除，除了出現體重增加的副作用外，還合併肩頸及腰部的痠痛問題，不時會請人按摩來緩解身體上的不適，而她於2023年7月首次到該店消費，由歐男服務，服務過程一切正常，並沒有任何異狀，誰要沒想到這卻是掉入陷阱的開始。

第一次體驗結束後小花認為男店長技術不錯，每月都會至少回訪一次指名給他服務，在之後的10個月時間她也成為該店的常客，怎料一切全在2024年4月變調，男店長一連串的踰矩行為讓小花承受龐大陰影。

男店長對女顧客胸部進行按壓，辯稱此舉可以緩解「呼吸的不順暢」。（圖／本刊影音組攝）

▲男店長對女顧客胸部進行按壓，辯稱此舉可以緩解「呼吸的不順暢」。（圖／CTWANT提供）

「以前都是背部朝上，他那天卻叫我翻正面。」小花回憶，過往都是以趴姿進行按摩，但她2024年4月再次消費，按摩接近尾聲時，男店長卻叫她轉正面，從鎖骨開始按起，並將手持續往下觸摸，將其內衣往下推，對其胸部進行按壓，辯稱此舉可以緩解「呼吸的不順暢」，小花鑒於長期的信任關係，當下雖感錯愕但並沒有大聲斥責男店長。

歐男在該次按摩結束後，於LINE上用官方帳號對小花表示他的手有一種魔力，除了緩解客人壓力，竟稱透過他「巧手」按壓，可以提升形象、魅力、人際關係甚至是財運，小花聽聞此語不以為意，5月再次上門消費，歐男卻開始變本加厲。

小花說，那次按摩要結束時，歐男再次要她正面朝上，先是按到非指定的部位，接著又說她的胸部有硬塊，並趁她不注意時，將手指伸進她下體進行侵犯。

「我立刻問他，你現在在幹嘛！」小花提到，她遭到指侵後感到相當錯愕並馬上將他推開，歐男被制止後什麼話都沒說便往外跑，沒多久回到包廂竟稱「用這樣的方式可以加強女生的荷爾蒙，荷爾蒙治療好身體就會健康」，小花當下也明確告知他不需要這樣的服務。

「我整個嚇到，以為他之後不敢了。」小花驚恐回憶，她原以為自己制止過歐男行為，店長應不敢再逾矩，而她6月再次上門時，因接近關門時間，全店僅剩她與歐男，歐男則趁著四下無人時對她再次侵犯。

小花痛苦表示，歐男在按摩結束時，直接爬到整復床上，裸露著下半身並將其褲子連同內褲扯去，在她來不及反應時強行進入，小花用力將其推開，男店長這才停止噁心的行為。

一連串的侵犯讓小花罹患精神官能性憂鬱症及環境適應障礙合併焦慮憂鬱，至今仍需求助身心科每周固定回診，7月她在地方性社團匿名發文，提醒女網友要慎選店家並保護好自身安全，沒想到文章一出竟引來其它受害者。

受害人小花連續3個月遭到侵犯，不再隱忍赴警局提告捍衛自身權益。（圖／民眾提供）

▲受害人小花連續3個月遭到侵犯，不再隱忍赴警局提告捍衛自身權益。（圖／民眾提供）

小花貼文發布後，留言區就有女網友推測是否為該店家，小花進一步聯繫上網友，確定受害人都是給男店長服務，小花這次也不再隱忍，向按摩店負責人說出男店長惡行並訴諸法律為自己取得公道。

小花向按摩店負責人訴說期間遭受的對待後，沒多久就接到男店長電話，對其行為認錯道歉，苦苦哀求說店還要經營，上有老下有小等話語，希望她不要報警並承諾可以給予補償。

「他承諾，願意彌補這段時間發生的事情。」小花說，她因一時心軟，與男店長達成協議，雙方約定好和解金，以及和解書及悔過書，男店長依約定，先匯部分和解金10萬給小花，當日晚間便立刻改口否認性侵。

根據歐男傳給小花的訊息，他稱匯款是「為了拖延小花在網路抹黑的時間，才匯給她10萬，讓自己冷靜思考，不是妥協不是和解」，因自己得罪小花這個「大客戶」，這才包紅包給客人消氣，讓小花氣得直接提告。

而受害人不只一人，高雄當地2位女大學生同樣前往按摩，其中一人遭毆男猥褻硬上，另一人則被壓在牆上強吻5分鐘，橋頭地檢署13日偵結起訴，而歐男在偵查期間還屢次傳訊息騷擾被害人，遭檢方求處重刑。

但歐男如今仍在店裡服務，小花因而決定挺身而出，希望以自身經歷警示大眾，藉由社會大眾的關注度及網絡的影響力，希望不要再有下個受害者出現。

記者致電歐姓男店長了解相關事宜，歐男針對小花指控表示，目前還有與女大生有妨礙性自主、性騷等案件在身，因此不想與小花進行對峙甚至是發生衝突，認為對方期間在網路上的爆料內容多為不實指控。

至於涉及兩名女大生的妨礙性自主案件，歐男透露一件已被起訴，另一件則是偵查中，「我承認我犯了不應該犯的錯，我對不起兩名女大生，希望能彌補並向她們道歉」，提到會負起全責接受司法的審判。

歐男牽涉多起性騷、性侵爭議，坦言所有案件老婆都被蒙在鼓裡，事件爆發後於14日起不在擔任該店按摩師，也撤除合夥人的身分，老婆知悉其作為後也無法接受，目前正在打離婚官司。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

延伸閱讀
逞慾狼師傅2／女大生按摩熟睡遭硬上　性侵猥褻多人被起訴店長竟繼續接客
韌性醫療很任性1／戰時醫療徵召藥師？學注射縫合醫、藥喬不攏
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
巴黎奧運獎牌「嚴重掉色」被譏像鱷魚皮　破百名選手要求換新的
今雨擴全台！　最冷時間曝
夏克立恢單有女伴！氣質長髮女相伴貼緊緊　
快訊／「全台有雨」10級強風要來了　今降8℃越晚越冷
名嘴祖師爺！　第一批地下電台主持人「志明」過世
韓公搜處今2度嘗試逮捕尹錫悅！　官邸前爆發肢體衝突

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

知名按摩店爆連續性侵　店長竟「強行進入」

過世前多了新婚妻　民主作家李怡遺產官司三地開打

移民美國夢碎　官方認證公司遭控吸金10億

桃園社區大樓火警「黑煙狂竄」！住戶驚逃高層待救　3人預防性送醫

裁定續押「乾哥乾妹」　死者父母鬆一口氣：未成年不是輕縱的理由

高雄女想取貨「開車衝入蝦皮店到店」　原來是無照三寶

鄭文燦貪汙案三度開庭力證清白　認為檢方斷章取義＋搞錯方向

馬籍男一入境就當取款車手　上工秒被逮…警追幕後黑手

國5北上8車連環撞！3人擦傷送醫　現場滿地零件碎片

「我好怕好怕」少女遭性侵9次隱忍淚崩　直排輪教練下場曝

女友餓了想不到吃什麼生悶氣　自認沒理由：不想到家還這樣

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

被警察攔檢離開竟忘記老婆直接騎走... #中國大陸

赤柴被搶食氣到一直罵！　屁黑柴不理會繼續挑釁XD

強震中回頭背起同學往外衝　高中生獲校方表揚減免學費

心碎搶救畫面曝！高雄惡火「3歲童受困亡」　夫妻崩潰相擁

【人家害怕吉了】吉娃娃亂尿尿還沒被罵就先狂抖

賓士妹勤美商圈搶車位　嗆「沒寫妳名字」結局超反轉！

造型師媽媽生重病　宋慧喬一聽「秒匯巨款」

知名按摩店爆連續性侵　店長竟「強行進入」

過世前多了新婚妻　民主作家李怡遺產官司三地開打

移民美國夢碎　官方認證公司遭控吸金10億

桃園社區大樓火警「黑煙狂竄」！住戶驚逃高層待救　3人預防性送醫

裁定續押「乾哥乾妹」　死者父母鬆一口氣：未成年不是輕縱的理由

高雄女想取貨「開車衝入蝦皮店到店」　原來是無照三寶

鄭文燦貪汙案三度開庭力證清白　認為檢方斷章取義＋搞錯方向

馬籍男一入境就當取款車手　上工秒被逮…警追幕後黑手

國5北上8車連環撞！3人擦傷送醫　現場滿地零件碎片

「我好怕好怕」少女遭性侵9次隱忍淚崩　直排輪教練下場曝

佐佐木朗希若加盟道奇 外媒：可能成為最大反派？

川普上任前夕！　拜登將鬆綁對古巴制裁

直擊小A辣「情侶裝約會前男友」！恢單2年爆復合 回應認：有6人在追

知名按摩店爆連續性侵　店長竟「強行進入」

今雨擴全台！　最冷時間曝

咖啡10元、半價喝！超商限5天優惠懶人包　指定商品買1送1

「最體面前任」星座Top 3！第一名從不詆毀舊愛　和平分手還能當朋友

免費玩東京！日本最大星巴克露台喝咖啡賞櫻　再漫步粉色櫻花河畔

《魷魚遊戲2》賢珠姐戲外是時尚圈寵兒！盤點朴成焄熟男魅力的精品行頭

Super Junior喬半年未果！業界爆大巨蛋租借過程「如黑箱」遠雄回應

日本女高中生搭地鐵沒位子　賭氣坐「空氣椅子」還尬舞

社會熱門新聞

跑友變砲友！建築師凍未條不倫7年慘了

桃園社區大樓火警！住戶驚逃高層待救

脫困返台　火舞表演者曝詐騙園區關上千人

作家王蘊涉「精舍殺人」！特警持長槍破門逮人

割喉案乾哥乾妹續押　死者父母鬆口氣

兄妹遭夾慘死　國道「11車連撞」畫面曝

推車運屍畫面曝　「雨衣+膠帶」綁女信徒送回精舍

少女遭性侵9次淚崩　直排輪教練和解獲緩刑

高雄女開車衝入蝦皮店到店　原來是無照三寶

快訊／國道重大車禍2死

台中監獄前爆乳女郎接風3分鐘！法院不罰

心碎搶救畫面曝！高雄惡火吞噬3歲兒　夫妻崩潰相擁

郭哲敏4hrs繳清2億交保　步出法院回家過年

通緝18天！刑事局刊登「林秉文重要緊急查緝專案」

更多熱門

相關新聞

蛋糕藏戒指驚喜求婚　女友太餓咬斷了

蛋糕藏戒指驚喜求婚　女友太餓咬斷了

許多男性向女友求婚時，都會精心準備驚喜，想讓2人留下美好回憶，不過大陸四川省一名男子卻是弄巧成拙，他偷偷將求婚戒指放在蛋糕裡，怎料女友竟把金戒指「直接咬斷」，出乎意料的發展讓情侶倆哭笑不得。

他月薪5萬讚「1行業」：文組最好工作

他月薪5萬讚「1行業」：文組最好工作

客扔「沒中刮刮樂」　業者一對翻30倍

客扔「沒中刮刮樂」　業者一對翻30倍

女驗DNA發現身世秘密　生父身份超意外

女驗DNA發現身世秘密　生父身份超意外

宋慧喬最新髮型粉絲讚「像高中生」

宋慧喬最新髮型粉絲讚「像高中生」

關鍵字：

周刊王性侵

讀者迴響

熱門新聞

色情網站「Miss AV」被消滅！反盜女優證實了

跑友變砲友！建築師凍未條不倫7年慘了

影評人見李威捲精舍命案嚇到：不寒而慄！　消失10年虔心修佛

快訊／「全台有雨」10級強風要來了　今降8℃越晚越冷

「全台明天大降溫」轉濕冷　連3天有望追雪

戒掉「1飲品」！他沒運動2個月血脂秒降...醫震驚

蹦闆副業營收超過50億「超狂年終曝光」！

名嘴祖師爺「志明」過世！　支持者震驚

桃園社區大樓火警！住戶驚逃高層待救

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

脫困返台　火舞表演者曝詐騙園區關上千人

包小柏走不出喪女之痛「AI技術復活她」

作家王蘊涉「精舍殺人」！特警持長槍破門逮人

水豚發狂！　把她壓到水下猛啃咬

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

更多

最夯影音

更多

女友餓了想不到吃什麼生悶氣　自認沒理由：不想到家還這樣

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

被警察攔檢離開竟忘記老婆直接騎走... #中國大陸

赤柴被搶食氣到一直罵！　屁黑柴不理會繼續挑釁XD

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面