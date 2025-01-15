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蛋糕藏「金戒指」驚喜求婚　女友太餓尷尬了！他欲哭無淚：還跪不跪？

蛋糕藏「金戒指」驚喜求婚　女友太餓尷尬了！他欲哭無淚：還跪不跪？

▲男子偷偷將求婚戒指放在蛋糕裡，怎料女友竟把金戒指「直接咬斷」，出乎意料的發展讓情侶倆哭笑不得。（圖／擷取自小紅書／少7一點8！）

圖文／CTWANT

許多男性向女友求婚時，都會精心準備驚喜，想讓2人留下美好回憶，不過大陸四川省一名男子卻是弄巧成拙，他偷偷將求婚戒指放在蛋糕裡，怎料女友竟把金戒指「直接咬斷」，出乎意料的發展讓情侶倆哭笑不得。

大陸一名女網友在社群軟體小紅書PO出這段烏龍影片，表示日前她一回到家，因為太餓便迫不及待開吃男友準備的芋泥肉鬆蛋糕，怎料才吃沒幾口，竟咬到奇怪異物，當下她立刻將東西吐出並拍照，打算向店家投訴，一旁男友見狀，隨即將異物接過手研究，接著緩緩吐出「寶貝，這好像是我要給你求婚的戒指…」

起初原PO還以為遭到男友設計戲弄，經過反覆確認後，男友才恍然大悟，原來眼前這塊「扁扁的東西」是他準備用來求婚的金戒指，但陰差陽錯下卻被女友一口咬斷，手足無措的他，當下傻問對方「現在怎麼辦？還跪不跪？」被男友呆頭呆腦提問逗樂的原PO，示意對方繼續下跪求婚，2人才在一場混亂中約定終身。

影片曝光後，網友紛紛笑回，「還好沒吞了」、「夫妻齊心其利斷金」、「情緒也太穩定，我咬爛的話會很崩潰吧哈哈哈哈哈哈哈」、「不得不說牙口真好哈哈哈哈哈」、「笑死了，這一幕到老了再回想起來，也不枉是飯後幸福的談資」、「好甜啊！一臉阿姨笑的看完了」、「這個真的是白髮蒼蒼想起來也會覺得又好笑又有愛的場景！廣大男性求婚別放食物裡了，鑽戒不就要崩牙了。」

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