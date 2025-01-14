冷氣團接力...南投社福照護春節不打烊　12度以下就安排街友夜宿

▲南投縣社福照護春節不打烊。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農曆春節將屆，南投縣政府指出，社福照護措施在春節期間也將持續，並提醒遭遇困難有緊急需求的民眾，善用1957福利諮詢專線等便捷管道發聲求助。

縣府於13日召開農曆年前最後一次縣務會議，縣長許淑華指出，春節假期將屆，雖然屆時公家機關都休假，但縣府仍推出「10大社福及勞政業務不打烊」的貼心服務，弱勢族群若有各種緊急需求，只要撥打1957福利諮詢專線求助，就有專人協助；針對街友，縣府更有低溫關懷服務：只要氣溫低於12度，就會啟動走動式關懷服務，安排短期夜宿場所、供街友入住。

縣府社會及勞動局表示，春節期間10大社福及勞政業務不打烊的服務包括：1957福利諮詢專線；急難救助申請；食（實）物銀行援助，各警察分局派出所均可申領好食券，再就近到各大超商兌換餐食；街友低溫關懷服務；加強關懷照顧獨居老人及身心障礙者，提供緊急救援、電話問安、送餐服務、居家服務、短期安置機構；113婦幼保護專線；1925（心理諮詢）安心專線及1955職業災害勞工諮詢專線。

另於外籍朋友的權益方面，社勞局提醒，1955外國人關懷專線春節期間也照常服務，「社會安全網-關懷e起來」線上求助平台(https://ecare.mohw.gov.tw/)也不打烊，若民眾在生活中疑似遭到不當對待，甚至被疏忽照顧、遺棄，都可透過該平台尋求幫助，讓專業人員依個案情形做評估後續服務。