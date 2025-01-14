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南投縣春節連假三大塞車地雷路段曝　公路局、縣府籲多利用大眾運輸

▲114年春節連續假期將至，交通部將自1月24日至2月3日實施春節連續假期交通疏運計畫。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲交通部將自1月24日至2月3日實施春節連續假期交通疏運計畫。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

春節連續假期將自1月25日開始，至2月2日共9天；交通部公路局為讓更多人瞭解南投地區日月潭、清境、紫南宮等易壅塞路段之疏導、國道易壅塞路段之疏運及用路人交通資訊等，日前公開簡報分析春節連續假期湧入南投地區之返家及旅遊交通量，並提出多項管制及疏導措施，及中部地區的替代道路方案。

公路局中區養護工程分局10日在南投市舉辦南投地區春節疏運記者會，縣長許淑華到場關心，南投市長張嘉哲、縣府工務處長張弘岳、公路局中區養護工程分局主任工程司洪璟儀、台中區監理所所長楊聰賢、縣內各工務段、監理站等單位人員都到場參與。

▲114年春節連續假期將至，交通部將自1月24日至2月3日實施春節連續假期交通疏運計畫。（圖／南投縣政府提供）

公路局表示，南投縣省道易壅塞監控路段計有「日月潭周邊台21線60.5k~68.8k九龍口至水社路段」、「台14甲線7k~9k清境農場路段」、「台3丙線社寮紫南宮路段」等，將協調機動性加派警力駐點，並依據車流動態手動調整號誌時制，透過警廣及可變資訊系統(CMS)宣導最新路況及停車資訊，並就觀光遊憩地區周邊道路的違規車輛加強取締。

公路局建議，應儘量避開旅遊車潮與時段，或盡量改走替代道路，並多利用大眾運輸工具規劃旅遊行程，可免除塞車之苦又可愜意賞景；春節連假期間，只要搭乘交通部核定90條國道客運路線，即享平日優惠價或原票價6折優惠票價，另搭乘臺鐵、高鐵及國道客運後轉乘在地客運(市區客運及公路客運)的乘客，持有效電子票證於10小時內轉乘，還可再享有一段票(或基本里程)免費優惠，可利用公路局「公路汽車客運動態資訊管理系統」上網查詢。

縣政府指出，南投景點旅遊除臺灣好行15條景區路線持續服務，業者更於日月潭、溪頭、車埕、清境農場等旅遊景點搭配客運路線發行優惠套票，套票款式多樣，內容豐富又超值；相關春節連續假期疏運資訊及套票優惠，可上公路局網站及臺灣好行網站瞭解；縣府工務處長張弘岳提醒，南投縣春節期間(1/25~2/2)幸福巴士GO接送服務暫停服務，而竹山往林內火車站的固定路線客運仍是照常營業，至於計程車運費則是加價50元，全縣境內禁駛砂石車。

公路局亦會透過「智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw/）」、「道路沿線設置可變資訊系統」、「幸福公路APP」、「警廣路況廣播」及「通報專線」等，播放替代路線資訊、各路段旅行時間及停車場資訊，提供用路人更多元化的交通資訊管道，亦可撥打公路局用路人服務中心專線0800-231035通報與查詢路況。

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