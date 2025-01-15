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立院初審「偽造車牌重罰7.2萬元」　3樣態沒入車輛

▲雲林檢警查緝偽造車牌，18車主高價網購偽造車牌位車還魂遭送辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲偽造車牌未來將重罰7.2萬元。（資料圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李姿慧／台北報導

交通違規記點新制上路，且嚴重超速標準從60公里下修至40公里，吊扣車牌激增，去年逮偽造車牌1271件，立法院交通委員會今(15日)初審《道路交通管理處罰條例》，通過偽造和變造車牌加重罰7.2萬元，偽變造車牌、肇事致人傷亡和10年偽造累犯等3樣態將沒入車輛拍賣或銷毀。

根據內政部警政署統計，113年截至8月違規使用偽造牌照627件，相較108年的57件，暴增10倍之多，偽造車牌使用情況氾濫。另交通部也有統計顯示，全台偽造車牌數量增加，100年有95件、111年169件、112年251件，去年1月到10月有1012件。此外，經公路局分析，108年到113年9月使用偽造車牌者其原牌照狀態，吊扣為38%占最大宗，其次是註銷。

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警政署指出，偽造號牌近5年舉發件數每年成長，113年達1327件，比112年增加472%，違反刑法案件也增加856%。進一步分析，去年違反刑法案件中偽造他人車牌有733件、偽造自己車牌453件。

立法院交通委員會今(15日)初審《道路交通管理處罰條例》第12條修正，針對使用偽造、變造或矇領牌照，以及未領用車牌行駛、使用吊銷註銷牌照等，現行罰款為3600元到1萬800元，新修正條文，最高罰鍰加重為3.6萬元，並當場移置保管車輛，其中使用偽造、變造或矇領牌照，將按照最高額加倍處罰，將可重罰7.2萬元。

▲▼立法院交通委員會。（圖／記者李姿慧攝）

▲立法院交通委員會。（圖／記者李姿慧攝）

此外，未領用牌照行駛、牌照吊扣期間行駛、已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛、牌照經繳銷吊銷或註銷等無牌照仍行駛、報廢登記汽車仍行駛、車牌遺失未申請補發經舉發仍行駛等6種行為，則將直接採最高罰3.6萬元處罰。

修法也增訂併罰非汽車所有人的駕駛人，明知他人車輛是偽造車牌，仍使用行駛上路，將可開罰駕駛人3.6萬元，汽車所有人也將被罰7.2萬元，該違規型態同一案最高共可開罰10.8萬元。

另修法增訂「偽造變造他車牌照、肇事致人傷亡、10年內偽造自己車牌累犯」等3樣態，有危害道路交通安全之虞者，處車輛沒入處罰。

該修法後續將送立法院二讀審查，不過由於立法院本會期即將結束，若下會期才三讀通過，最快可能今年下半年才能上路。

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