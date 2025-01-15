國民黨要把業務費砍剩1元　數發部、NCC晚間回應

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨要把業務費砍剩1元或刪光　數發部、NCC回應了

▲▼國民黨立委羅智強批評數發部3600萬清潔費，九成使用不相符。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

▲國民黨立委羅智強曾批數發部3600萬清潔費，九成使用不相符。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

文／中央社

立法院今天將協商114年中央政府總預算，媒體報導國民黨提案內容包括把數發部、NCC等單位業務費大砍到1元。數發部晚間表示，如果把數發部業務費及其他預算減列為1元或全部刪除，無法推動數發部業務，勢必影響台灣網路安全及傳輸品質；NCC也說，大砍業務費恐讓機關無法維運。

立法院長韓國瑜今（15）日將召集朝野黨團協商，研商「114年度中央政府總預算案」（公務預算部分）。媒體報導國民黨團提案內容包括國家通訊傳播委員會（NCC）、數發部、陸委會業務費僅留1元，大部分機關業務費凍結70%、文宣費全數刪除。

數發部執掌促進全國數位產業發展、統籌數位治理與數位基礎建設及協助公私部門數位轉型。數發部昨晚對此回應，台灣處於特殊政經環境，資安聯防是網路治理的重點。數發部是台灣網路的國軍，抵擋網路駭客及詐騙集團的攻擊，並負責網路治理，確保台灣網路具備韌性，遇到天災人禍衝擊下，還能保持暢通及運作。

▼數發部曾推出「打詐LINE貼圖」免費領。（圖／翻攝LINESTORE）

▲▼數發部推「打詐LINE貼圖」免費領　鄉民看一點傻眼：居然有期限。（圖／翻攝LINESTORE）

數發部表示，如果把數發部業務費及其他預算減列為1元或全部刪除，除了無法推動數發部各項業務，勢必影響台灣網路安全及傳輸品質，甚至衝擊公眾利益。

NCC主秘黃文哲昨晚受訪時表示，NCC業務費用包含水電費用等，這類費用屬於一般日常業務需要的行政費用，若刪除相關費用，一定會影響機關維運。NCC目前雖然只能召開諮議會議，但每個月還是有300、400多件行政處分在進行，若刪除業務費用，連基本業務都會受影響。

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