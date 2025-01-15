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安泰醫院大火奪9人命「一半是違建」　 監察院要查了

▲▼ 屏東縣安泰醫院拆除 。（圖／記者陳崑福攝）

▲屏東縣安泰醫院拆除。（圖／記者陳崑福攝）

記者杜冠霖／台北報導

屏東縣東港鎮安泰醫療社團法人東港安泰醫院去年十月發生大火，造成9人不幸罹難慘劇，屏東縣政府1月3日發布新聞稿指出，安泰醫院起火之D棟大樓及電力中心違建問題嚴重。監察院今（15日）發布新聞稿表示，監察委員葉大華、葉宜津、施錦芳對此案甚為重視，已申請立案調查。

屏東縣安泰醫院2024年10月3日清晨發生嚴重火警，奪走9條人命。屏東縣政府前往稽查，發現安泰醫院5棟建築物都存在嚴重違建問題，以全院合法建築面積來算，有一半是違建，縣府日前往院內張貼公告，14日縣府強制拆除團隊進駐，於10時許進行拆除。對此，安泰醫院榮譽院長、國民黨立委蘇清泉表示，全力配合拆除，部分增建將買地併計，盡全力容積率移轉。

對此案，監委表示，本案火災造成如此嚴重傷亡之原因為何？安泰醫院消防應變計畫及消防避難演練是否完備？又是否具備複合式防災能力?屏東縣政府對於安泰醫院違建處理及建物公安申報有無落實查處？衛生福利部對於醫院公共安全議題是否納入相關管理規範與評鑑？各權責機關有無善盡監督管理權責？

監委強調，因事涉醫療院所公共安全及人民生命安全權利，有進一步調查瞭解之必要。

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