喊話罷免連署搶「這時間前」免附身分證影本　Wecare發起人給3建議

▲「Wecare高雄」發起人尹立給出罷免連署3建議。（圖／翻攝自Facebook／尹立）

記者郭運興／台北報導

民進黨團總召柯建銘日前拋出罷免41席藍委，國民黨回應將以罷制罷，雙方紛紛點名罷免對方多位立委，預期將迎來大罷免潮，但外界也憂心《選罷法》新法適用後，連署需附上身分證影本，恐增加難度。對此，「Wecare高雄」發起人尹立13日給出3建議，喊話罷免連署要「搶時間差」、「嚴格符合送件規定」、「提高連署量」，最遲在2月3日至2月5日完成連署送件，就能確保適用舊法，無需檢附身分證影本，守護民主價值。

尹立表示，針對選罷法修法可能延宕至2月中旬施行，呼籲推動罷免的公民團體把握關鍵時機，積極參與罷免連署行動。只要在新法公布施行前，完成第一階段1%選民連署並依規定送件，後續程序將適用舊法，無需檢附身分證影本。

尹立認為，藍白修惡選罷法是濫權，惡意不送總統公布也是濫權，一旦新法生效，未來連署將強制附上身分證影本，大幅增加連署難度，侵蝕公民罷免權，嚴重影響民主參與。甚至1月21日會強硬通過罷免票要高於當選票，就是不讓人民行使罷免權。

尹立強調，這是對抗藍白聯手濫權、守護民主的重要關鍵時刻，必須在法案縫隙尚存時迅速行動，他也提出以下3點具體行動建議。

尹立指出，第一「搶時間差」，建議最遲在2月3日至2月5日完成連署送件，確保適用舊法。風險是若延誤或藍白再次修改選罷法、行政院未提覆議案，將面臨新法限制。

其次「嚴格符合送件規定」，尹立表示，請務必依照中選會格式，依法整理連署資料並完成送件程序。風險是若資料不符或延遲送件，將適用新法，甚至需重新啟動連署。

尹立說，第三「提高連署量」，建議為避免無效連署或資料錯誤，實際連署量應提高至1.5%至2%，確保通過審查。

最後，尹立強調，面對藍白勢力對民主制度的侵蝕，人民必須團結起來，各地罷免總部也要善用這道正義的縫隙，展現公民力量，守護台灣的民主與法治。唯有迅速行動，才能阻止惡法侵擾，維護罷免權，捍衛台灣的民主價值。