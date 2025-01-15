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憲訴法可用「預防性權利救濟」？　司法院：依具體個案審認決定

▲▼ 立法院司法及法制委員會今天邀請法務部報告「司法訴訟實務上關於預防性權利救濟之適用」 。（圖／記者崔至雲攝）

▲立法院司法及法制委員會今天邀請法務部報告「司法訴訟實務上關於預防性權利救濟之適用」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

憲法訴訟法覆議案上周遭立法院否決，政務委員林明昕拋出可提「預防性權利救濟」的想法。立法院司法及法制委員會今（15日）排定專題報告「司法訴訟實務上關於預防性權利救濟之適用」。司法院指出，預防性權利救濟於憲法訴訟程序之適用與實務運作，屬審判事項，應由憲法法庭依具體個案審認決定。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部報告「司法訴訟實務上關於預防性權利救濟之適用」，司法院和法務部報告昨天送抵立院。法務部報告指出，民事訴訟法第246條、行政訴訟法則於第115條為我國民事訴訟及行政訴訟制度上，關於「將來給付之訴」或「預防性權利救濟」之法律依據，並逐一說明其實務見解。

司法院先解釋「預防性權利救濟」在民事訴訟法、家事訴訟法以及行政訴訟法的適用。接著談到憲法訴訟法部分，司法院則說，就本案訴訟而言，以預防性權利救濟作為審理之案件類型，憲法訴訟法尚無直接明文。

司法院表示，憲訴法第46規定，「行政訴訟法之規定，除本法或審理規則別有規定外，與本法性質不相牴觸者，準用之。」從而除憲訴法或憲法法庭審理規則已有規定外，憲法法庭審理案件時，得於性質不相牴觸範圍內，準用行政訴訟法相關規定。

司法院也說，至於具體個案中，行政訴訟法有關預防性權利救濟之規定有無與憲訴法性質牴觸，抑或是否準用、如何準用，以及準用之範圍等，倶屬憲法法庭之審判事項。

至於暫時權利保護部分，司法院指出，大法官依據憲法執掌解釋憲法及憲法審判之權限，為確保其作成解釋或裁判結果之實效性，憲訴法設有「暫時處分」之保全制度，於第43條第1項明定其要件：「聲請案件繫屬中，憲法法庭為避免憲法所保障之權利或公益遭受難以回復之重大損害，且有急迫必要性，而無其他手段可資防免時，得依聲請或依職權，就案件相關之爭議、法規範之適用或原因案件裁判之執行等事項，為暫時處分之裁定。」

司法院指出，暫時處分裁定具有定暫時法律狀態之效果，且影響重大，個案是否符合憲訴法所定要件而得為暫時處分之裁定，以及憲法法庭依本院釋字第585號解釋意旨進行法益權衡結果，作成暫時處分之利益是否顯然大於不作成之不利益等，均須由憲法法庭依具體事態判斷。

司法院最後說，有關預防性權利救濟於憲法訴訟程序之適用與實務運作，屬審判事項，應由憲法法庭依具體個案審認決定。司法院不便對具體個案表示意見。

 

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