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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

劉靜怡曝曾幫賴清德打過釋憲　嗆政委：憲訴法怎麼不明定救濟程序？

▲台大國發所教授劉靜怡不解，當年草擬憲訴法時，怎麼不明訂救濟程序。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲台大國發所教授劉靜怡表示，自己不解當年草擬憲訴法時，怎麼不明訂救濟程序。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院政務委員林明昕昨（10日）晚間針對《憲訴法》的「預防性權利救濟」手段發表自己的看法，認為根據釋字603號解釋的協同意見書，應有該手段之適用。對此，台大國發所教授劉靜怡則表示，自己剛好就是603號解釋的訴訟代理人，也不反對憲法法庭應該有適當的程序工具，但讓她不解的是，林明昕當年草擬《憲訴法》草案時，怎麼不明定救濟手段？

林明昕日前針對藍白聯手三讀的《憲訴法》修正案，曾在討論相關救濟手段時，提到「預防性權力救濟」的概念，昨日晚間他進一步點出，此概念來自民事訴訟法第246條：「請求將來給付之訴，以有預為請求之必要者為限，得提起之。」所規定的將來給付之訴，常以預防性不作為訴訟的樣態出現。

林明昕指出，在行政訴訟法第115條也明文將民訴第246條準用於行政訴訟中，可見「預防性權利救濟」具有普遍性，廣泛適用在以調整當事人間利益為目的的司法審判制度中。

然而，林明昕表示，我國《憲法訴訟法》對於訴訟類型的規定比較嚴格，且未有準用民訴第246條之明文規定，可是基於前揭理解，當法規範之憲法審查一種憲法訴訟類型有必要時，非無適用預防性權利救濟的空間，就此，廖義男大法官在釋字603號解釋的協同意見書可參。

針對林明昕的見解，劉靜怡則透露，自己就是當年釋字第603號的三個訴訟代理人之一，當年是受到在「立法院少數」的民進黨團委任「早已生效」的戶籍法係爭條文聲請解釋和暫時處分。

劉靜怡說，在接受委任該案時，總統賴清德是當年的幹事長，聲請人代表之一的還有時任不分區立委蔡英文，所以，賴清德和蔡英文算是她在該案中的當事人。

然而該案遞交的暫時處分聲請狀，劉靜怡直指，是她在期末課業繁重的匆忙之中，負責寫出來去遞狀的，現在網路上應該都還可以找得到，不過，她這些年來，向來覺得自己當年是基於人權工作者的道德責任，在打那場反對國家強取指紋、攸關全民資訊隱私權的憲法訴訟。

劉靜怡強調，自己當年不是因為民進黨團的「策略」才上場的，至於她的法律見解是否「沈穩」到足以說服當時憲法法庭的地步，也應該不是任何愛上直播的法盲咖有能力判斷和鬼扯的。至於，《憲訴法》的救濟手段，劉靜怡則不反對憲法法庭應該有適當的程序工具。

但劉靜怡不禁質疑，當年參與《憲訴法》立法的林明昕，「為什麼憲法訴訟法不明定呢？這樣轉來轉去多難拗，當初林政委自己應該也參與了憲法訴訟法草案的擬定工作吧？」。

然而林明昕隨即在貼文下方回應，很多法律沒經過施行也很難什麼都想到，什麼都規定，「我記得暫時禁制令在美國聯邦民事規則中也只有第65條，在這條基礎上慢慢開展出整套實用的理論」。

最後，劉靜怡則感慨，所以當時草擬憲法訴訟法時，就是完全沒人想到囉？那也可以看看美國發展已久的制度，人家在這方面算是很發達，不然的話，她這個留美的，也不會去弄出釋字599的暫時處分。

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