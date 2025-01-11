憲訴法提預防性權利救濟？　王鴻薇轟「賤招」：綠要破天荒開惡例？

▲立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院10日否決政院所提的《憲法訴訟法》覆議案，但政委林明昕9日曾說，考慮引用民法概念，提出「預防性權利救濟」。國民黨立委王鴻薇痛批，行政院今天是要賤招盡出嗎？事實上從中華民國行憲以來，憲法法庭從來沒有針對還沒公告施行的法律受理釋憲或是暫時處分，民進黨要破天荒開這個惡例嗎？

對於立法院昨日否決了行政院對憲法訴訟法所提出的覆議案，王鴻薇表示，總統府收到通知10天之內要公告實施，讓新的法律上路；而這次憲訴法的設計就是公告日期實施，因此，不論是行政院還是司法院，並沒有可以再延後實施的裁量權。

王鴻薇指出，這是因為過去針對NCC組織法，立法院通過修法後，行政院竟然投機取巧遲遲不願意公布實施，所以現在針對憲訴法公告日期就要實施，不管總統府還是司法院也好，應遵守法律程序，不該再投機取巧或用各種方式阻擋法律生效。

而對於政務委員林明昕表示要提出「預防性權力救濟」，王鴻薇轟，行政院今天是要賤招盡出嗎？事實上從中華民國行憲以來，憲法法庭從來沒有針對還沒公告施行的法律受理釋憲或是暫時處分，民進黨要破天荒開這個惡例嗎？

王鴻薇表示，民進黨為了讓自己、讓大法官能夠為所欲為，他們什麼賤招都敢出嗎？她不知道這是不是一個政務委員的個人意見，因為當三法（財劃法、選罷法、憲訴法）通過後，也一堆人使出一些鬼點子，或讓總統不能公告或行政院不要副署，這都是違憲的行為。

王鴻薇奉勸民進黨不要毀憲亂政，一旦這種惡例一開以後永無寧日，完全破壞憲法體制莫此為甚。