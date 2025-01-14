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花蓮縣清運車輛大換血！親淨美花蓮　齊心維護花蓮淨土

花蓮縣清運車輛大換血！親淨美花蓮 齊心維護花蓮淨土（圖／花蓮縣政府環保局提供）

▲花蓮縣政府11日於東大門夜市六期重劃區舉辦「113年清運車輛撥交典禮」。（圖／花蓮縣政府環保局提供，以下同）

地方中心／綜合報導

花蓮縣政府114年1月11日上午於東大門夜市六期重劃區舉辦「113年清運車輛撥交典禮」，亦辦理「親近、清淨、美花蓮環保掃街活動」，由徐榛蔚縣長將寫有補助車輛的金鑰撥交予花蓮市長魏嘉彥、吉安鄉長游淑貞、壽豐鄉長曾淑懿、光復鄉長林清水及各鄉鎮市清潔隊長、隊員，期待花蓮縣清運車輛的換血讓新的一年花蓮更加美好！

花蓮縣長徐榛蔚開場致詞提到，為增加各鄉鎮市公所清潔隊環境維護效能，因應天災環境復原工作及掩埋場處理效能都能得到提升，積極向中央爭取各項機具補助，今天清運機具環保生力軍都來到現場撥交予各鄉鎮市公所，未來也將持續努力為花蓮縣爭取清運車輛換新。同時花蓮縣政府環境保護局表示，徐縣長任內108年至114年共為各鄉鎮市公所汰換購置了垃圾車62輛、資源回收車47輛、特種機具或其他清運車輛(鏟裝機、挖土機、推高機、堆高機、抓斗車、清溝車、消毒車、小貨車等) 40台，讓執行環境維護工作更有效率，持續努力讓各鄉鎮市鄉親都能得到更好的生活品質。

立法委員傅崐萁表示，花蓮縣政府113年度已補助花蓮縣13鄉鎮市公所採購共計47台清運機具，其中低碳垃圾車補助26輛、資源回收車9輛、特種機具如抓斗車、挖土機、鏟裝機等共12輛，為協助汰換本縣老舊、耗損嚴重之清潔機具，將持續全力向環境部爭取花蓮縣換購低碳垃圾車、低污染資源回收車及特種機具計畫補助，以保障清潔同仁執勤安全及更好的工作效率。

花蓮縣清運車輛大換血！親淨美花蓮 齊心維護花蓮淨土（圖／花蓮縣政府環保局提供）

縣長徐榛蔚與立法委員傅崐萁、韓林梅議員、吳東昇議員、林正福議員、胡仁順議員、林則葹議員及花蓮縣志工大隊幹部們親自帶領1,000名環保志工與花蓮縣獅子會成員們於東大門夜市、日出大道、重慶市場週邊進行掃街活動，一齊為花蓮環境盡一份心，帶給大家清淨美麗的花蓮。環境是大家的，也需要大家一同守護。花蓮縣政府期能以「親身實踐」為方式，率領各參與志工團體進行街道環境掃街及垃圾撿拾工作，力行環境教育。

另外再過3週就是農曆新年，每逢春節前夕，不免俗都會進行環境大掃除，縣長徐榛蔚宣布年終大掃除活動開跑，一起著手除舊佈新，提前進行居家周遭環境大掃除，分散垃圾清運量，不但減少隊員的工作負擔，之後就有更多時間可享受春節出遊活動，過個乾淨又舒適的新年。

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