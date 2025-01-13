花蓮便當店遭砸！1男凌晨「3度折返砸店」　調監視器驚見前親家

▲花蓮1名男子砸毀便當店又2度登門鬧事，身分竟是前親家，後續太昌派出所已通知到案。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

花蓮縣建國路二段12日凌晨發生砸店事件，1間便當店遭人持漂流木猛敲，甚至波及停放一旁的機車後揚長而去，林姓業者發現後隨即調閱監視器追查犯嫌，未料其身分竟是前姐夫的爸爸，沒想到他中午又再度登門鬧事，氣得業者憤而提告，並推測動機是他眼紅生意及家屬感情糾紛所致，詳細原因仍待警方調查釐清。

據了解，1名男子拎著漂流木於12日凌晨前往便當店後，竟朝攤車一頓猛砸，導致黑色招牌碎裂四散滿地，燈串搖搖欲墜，豈料男子撤離後竟又返回，接著再朝1輛停放機車狂敲，整起過程折返約3次，隨後他便逃離現場，直到林姓業者看見凌亂的店面，及犯案工具漂流木的殘骸，氣得業者立即調閱監視器追查兇手，沒想到其身分竟是前姐夫的爸爸，後續業者已通報警方處理。

未料，直到12日中午時，前姊夫的爸爸又前往便當店威脅，造成店內客人全被嚇跑，他不僅未道歉還要求撤告，使業者不堪其擾，並懷疑他是眼紅店面交由業者接手後生意興隆，再加上家人感情糾紛才犯行。

警方表示，花蓮縣吉安分局太昌派出所受理業者通報後，隨即於12日下午通知犯嫌到案說明，詳細破壞便當店的動機原因仍待警方進一步調查釐清，此事也令業者無奈感慨，2家人的事卻波及到無辜用餐的顧客，後續還將對簿公堂使衝突持續延燒。

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