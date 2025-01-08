快訊／高雄林園傳爆炸聲！台苯安全閥跳脫　粒狀物散布恐挨罰

▲高雄林園突傳爆炸聲！居民嚇問哪間炸了？。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄林園今（8）日上午突傳巨大爆炸聲，在地居民嚇得上網發問「哪間爆了？」、「窗戶跟鐵門好大一聲震波」。對此，高雄市環保局證實，台苯公司8日上午11時35分，將汽電共生鍋爐降載進行儀電檢修，同時開啟燃氣鍋爐，升壓過程中安全閥跳脫導致。由於事故造成粒狀物散布，將依法開罰。

今天上午林園突然傳出爆炸聲，嚇得不少民眾在地方社團急問發生什麼事？，在地網友稱「剛剛房間突然碰很大一聲，嚇死了」、「剛剛窗戶跟鐵門好大一聲震波，想說又是哪間公司爆了」、「剛剛聽到就在想說是不是哪裡炸了」、「剛剛我家的窗戶震了一大下，原來是爆炸了」。

▲▼台苯公司將汽電共生鍋爐降載進行儀電檢修，升壓過程中安全閥跳脫，環保局派員稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，高雄市消防局表示，8日11時34分林園區溪州二路現場為工廠安全閥跳脫，業者表示是冒蒸氣，無人員受傷，消防人員已至現場員工進行防火宣導無異狀。

高雄市環保局則證實，台苯公司8日上午11時35分，將汽電共生鍋爐降載進行儀電檢修，同時開啟燃氣鍋爐，升壓過程中安全閥跳脫，導致粒狀物散布於空氣中，違反空污法第32條規定，裁罰10萬~500萬罰鍰