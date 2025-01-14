拜登稱「中國經濟永不會超越美國」　陸外交部回應

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國總統拜登總結自己過去四年任內外交成果，認為自己全方位增強美國實力，並且稱「中國經濟永遠不會超越美國。」中國大陸外交部發言人郭嘉昆今（14）日主持例行記者會則回應，「中方始終堅決維護自身主權安全和發展利益，對美方錯誤行徑進行堅決有力的反制。」

有記者提問，「美國總統拜登昨日表示，中國(經濟）永遠不會超過美國，在他擔任總統的4年，華盛頓妥善處理了與中國的關係，這種關係『從未陷入衝突』，對於他的言論有何回應？」

郭嘉昆表示，過去4年，中美關係雖然歷經跌宕起伏，但總體實現穩定。在兩國元首的戰略引領下，雙方團隊通過磋商確定了中美關係的一些指導原則，開展兩國對話與合作，恢復和新建了20多個溝通機制，在一些領域取得成果。

郭嘉昆強調，「同時，中方始終堅持原則，堅決維護自身主權安全和發展利益，對美方錯誤行徑進行堅決有力的反制。」

郭嘉昆指出，習近平主席在秘魯利馬同拜登總統會晤時，總結了過去4年中美打交道的7點經驗和啓示，「包括要有正確的戰略認知，要言必信行必果，要平等相待，不能挑戰紅線底線，要多搞對話合作，要回應人民期待，要展現大國擔當。我們希望美方認真汲取，同中方相向而行。」

根據《日經亞洲》報導，拜登昨13日於美國國務院發表談話，總結其任內的外交成果。拜登自信表示，他交給川普的美國，無論是在外交、軍事、技術還是經濟方面．已經比他4年前接手時還要更強大，美國正在贏得全球競爭，並且在自己的任內，「全方位地增強美國的實力。」

拜登提到，當他上任時，專家們普遍認為中國經濟勢必會在2030年或不久之後超越美國，「但我們在場的每個人都說，『不，我們相信如果美國投資自己、保護美國勞工和技術，這樣的情況不會發生』，而根據最新的預測，按照中國目前的路徑，他們永遠無法超越我們，就這麼簡單。」

拜登也強調，人工智慧（AI）和清潔能源是川普第二任期應該專注的兩大議題，尤其人工智慧具有重塑經濟、政府、國家安全和整個社會的力量。