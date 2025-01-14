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美AI管制出口禁令劍指中國　陸外交部：在人工智能領域也搞三六九等

▲AI晶片示意圖。（圖／路透）

▲美國祭出AI晶片出口管制禁令。（示意圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）卸任前宣佈，要將AI晶片出口管制分為三級，不得對列入第三級的國家或地區提供算力強大的AI晶片及算力模型。對此，被列入第三級國家的中國（含港澳）十分不滿，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，「中方對此堅決反對，將採取堅定措施，維護中國企業正當合法權益。」

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

郭嘉昆指出，美方泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化、武器化，濫用出口管制，惡意打壓中國，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重影響全球產供鏈穩定，嚴重損害中美兩國和各國工商界利益。

郭嘉昆提到，人工智能（人工智慧，下同）是人類的共同財富，不能成為富國和富人的遊戲，製造新的發展鴻溝，「美方為維護霸權，在人工智能領域也開始搞三六九等，分遠近親疏，其根本目的是剝奪包括中國在內的廣大發展中國家科技進步推動發展的權利。」

郭嘉昆表示，「這種絆腳石戰略違背各國推動人工智能向善發展的共同利益，引發各界對美國發起科技新冷戰的擔憂。不少美國科技企業和產業協會已經明確反對拜登政府的有關舉措。」

郭嘉昆強調，中國是人工智能全球治理的積極倡導者和踐行者，我們提出全球人工智能治理倡議，推動聯合國大會協商一致，通過人工智能能力建設決議，成立了人工智能能力建設國際合作之友小組，「中方將繼續與各方一道，堅持開放而不築牆，互通而不脫鈎，平等而不歧視，打造開放、包容、普惠、非歧視的人工智能發展環境，讓人工智能的紅利惠及所有國家。」

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