格陵蘭被當成笑話　他警告川普等於「默許中國武力犯台」

▲川普有意「控制格陵蘭」的言論引發國際譁然。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國記者、普利茲新聞獎3屆獲獎者佛里曼（Thomas Friedman）投書《紐約時報》表示，「川普魯莽的格陵蘭評論不是個玩笑」，而是等同於默許中國武力犯台、普丁入侵烏克蘭。

佛里曼表示，川普有意控制格陵蘭與巴拿馬運河的言論，似乎被當成笑話，沒有人認真看待，因為他總是發表一些離譜言論。但中國國家主席習近平肯定非常在意，「如果美國總統可以決定他想要奪取格陵蘭，明確拒絕排除透過武力這麼做，對於中國而言，就像是一張巨大許可證，允許中國奪取台灣，而後者對前者有著強烈的情感、歷史、語言及民族連結。」

他形容，川普的言論難以置信地魯莽又愚蠢，「想像一下，他選擇的駐北京大使帕度（David Perdue）就職之後，回應中國對台挑釁行為，向中國外交部提出抗議，（中國外交部）會怎麼說？」

▲佛里曼同時也是《世界又熱、又平、又擠》的作者。（圖／達志影像／美聯社）

佛里曼猜測，屆時中國外交部可能回應，「你們來這裡抗議我們與台灣重新統一的行動，而你們的總統正在威脅透過武力奪取格陵蘭與巴拿馬運河？我們相信台灣是中國不可分割的一部分，儘管你們並不認同，但在1972年上海公報裡認知到了這一點。而你們跟格陵蘭的連結又是什麼呢？是（川普長子）小唐納曾去那裡渡假一次嗎？告訴你們的總統，中俄對於格陵蘭主權的主張，就像美國的一樣合理。」

佛里曼認為，俄羅斯總統普丁肯定也在思考相同的事情，「美國怎麼能夠告訴他，他入侵烏克蘭、奪取他國領土，違反了國際法律與規範，與此同時，川普卻想著奪取格陵蘭，強行恢復美國對於巴拿馬運河的主權？烏克蘭領土曾經屬於俄羅斯，克里米亞也是，而普丁已經完全收回了克里米亞。」難怪普丁新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）會向CNBC表示，俄羅斯「很有興趣地」關注華府對於這些話題發表的評論。

佛里曼強調，一些人可能認為，川普只是在刷存在感，占領格陵蘭和巴拿馬運河的言論，也只是不加修飾的玩笑，但「它們不是玩笑，而是混亂的處方籤，所造成的破壞，已經比人們所意識到的更多。如果川普堅持下去，我們以及二戰之後建立的世界秩序，才會完全淪為笑話。」

▼格陵蘭是全球最大島嶼，同時擁有豐富天然資源。（圖／路透）

