克服台灣複雜地形？　美媒釋空照圖：中國在打造神秘兩棲登陸艦

▲美媒報導稱，中國正在建造特殊構型的兩棲登陸艦，研判應付台灣西部沿海複雜地形。（圖／翻攝 海軍新聞Naval News）

記者任以芳／綜合報導

美國《海軍新聞》（Naval News）日前有報導指出，中國目前正在建造特殊構型的兩棲登陸艦，專為台灣登陸設計。這些駁船與現有型號差異大，艦頭有超過120米的路橋，船尾有開放式平台，可讓裝甲車快速搶灘，利於應付台灣西部沿海複雜地形，將對台灣軍事防禦造成壓力。

兩棲登陸作戰經常被各國軍事專家列入討論，在常規戰爭也是最複雜、難度最高的作戰方式，並且取決於何種軍武支持。美國《海軍新聞》（Naval News）網站日前發布美國海軍研究專家薩頓（H.I.Sutton）分析文，稱解放軍正在東南沿海打造一款神秘新型兩棲登陸艦，艦首裝備長型的登陸跳板，可讓裝甲車輛快速下卸，有利於應付台灣西部沿海複雜地形，將對台灣軍事防禦造成壓力。

薩頓在《Naval News》10日撰文指出，位於中國廣州的造船廠，已觀察到至少三艘，很可能到五艘特殊構造的登陸艦，艦頭裝備延伸出長達 120 公尺的大型跳板，可接駁裝甲車快速登陸搶灘。

該原文指出，這種配置對未來中華人民共和國（PRC）解放軍登陸台灣島嶼的情況更加重要，「This configuration makes them particularly relevant to any future landing of PRC (People’s Republic of China) forces on Taiwanese islands」。

▲ 美國媒體透過空照圖稱，該款神秘新型兩棲登陸艦，艦首裝備有長型登陸跳板。（圖／翻攝 All Source Analysis）

薩頓在自己社交平台引用《美國地理空間情報公司全源分析》（All Source Analysis）消息，透過空拍圖顯示，該船艦所處為位置在中國廣州龍穴島船艦隱約有長條狀延伸廊橋，有可能建造新的兩棲作戰支援船隻。

美國軍事媒體《戰區》(The War Zone)同日也報導稱，中國東南沿海某造船廠內出現了一艘特殊的船隻，這艘船隻擁有延伸長甲板，超過100米的長臂。美媒認為這艘船艦是解放軍的全新兩棲登陸神器。

該報導指出，這艘船隻搭載的長臂可以直接從海面上伸到灘頭岸邊，船上搭載的裝甲戰車可以通過長臂快速行駛到灘頭，提高兩棲登陸作戰最後一個環節的速度，可讓重型主戰坦克大量參與兩棲登陸作戰，提升解放軍的兩棲登陸戰力。

▲ 美國軍事專家薩頓稱，位於中國廣州龍穴島造船廠正在建造特殊兩棲艦艇。（圖／翻攝Google 地圖）

根據《科技新報》報導指出，薩頓表示透過許多開源情報（OSINT）證實龍穴島造船廠正在大舉建造這類特殊兩棲艦艇，可能與中國解放軍準備對台灣進行大規模兩棲軍事行動有關。

中國經常將這類船艦歸類為民間用途，但英國地緣戰略協會（Council of Geostrategy）研究員薩斯伯里（Emma Salisbury）指出，中國近年來一直積極擴充軍民兩用的船舶數量，如滾裝船等平常可用於民間運輸，但戰爭時期可徵召用來裝載解放軍人員裝備，強化對台登陸作戰所需要的龐大運量。

儘管美國媒體通過衛星圖像發現中國正在建造特殊船艦，卻無法證實是否真的用於兩棲作戰登陸，目前在中國官方媒體和權威網站上，尚未有關於建造這種特殊駁船艦的報導。