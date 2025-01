克服台灣複雜地形？　美媒釋空照圖：中國在打造神秘兩棲登陸艦

▲美媒報導稱,中國正在建造特殊構型的兩棲登陸艦,研判應付台灣西部沿海複雜地形。(圖/翻攝 海軍新聞Naval News)

記者任以芳/綜合報導

美國《海軍新聞》(Naval News)日前有報導指出,中國目前正在建造特殊構型的兩棲登陸艦,專為台灣登陸設計。這些駁船與現有型號差異大,艦頭有超過120米的路橋,船尾有開放式平台,可讓裝甲車快速搶灘,利於應付台灣西部沿海複雜地形,將對台灣軍事防禦造成壓力。

兩棲登陸作戰經常被各國軍事專家列入討論,在常規戰爭也是最複雜、難度最高的作戰方式,並且取決於何種軍武支持。美國《海軍新聞》(Naval News)網站日前發布美國海軍研究專家薩頓(H.I.Sutton)分析文,稱解放軍正在東南沿海打造一款神秘新型兩棲登陸艦,艦首裝備長型的登陸跳板,可讓裝甲車輛快速下卸,有利於應付台灣西部沿海複雜地形,將對台灣軍事防禦造成壓力。

薩頓在《Naval News》10日撰文指出,位於中國廣州的造船廠,已觀察到至少三艘,很可能到五艘特殊構造的登陸艦,艦頭裝備延伸出長達 120 公尺的大型跳板,可接駁裝甲車快速登陸搶灘。

該原文指出,這種配置對未來中華人民共和國(PRC)解放軍登陸台灣島嶼的情況更加重要,「This configuration makes them particularly relevant to any future landing of PRC (People’s Republic of China) forces on Taiwanese islands」。

▲ 美國媒體透過空照圖稱,該款神秘新型兩棲登陸艦,艦首裝備有長型登陸跳板。(圖/翻攝 All Source Analysis)

薩頓在自己社交平台引用《美國地理空間情報公司全源分析》(All Source Analysis)消息,透過空拍圖顯示,該船艦所處為位置在中國廣州龍穴島船艦隱約有長條狀延伸廊橋,有可能建造新的兩棲作戰支援船隻。

美國軍事媒體《戰區》(The War Zone)同日也報導稱,中國東南沿海某造船廠內出現了一艘特殊的船隻,這艘船隻擁有延伸長甲板,超過100米的長臂。美媒認為這艘船艦是解放軍的全新兩棲登陸神器。

該報導指出,這艘船隻搭載的長臂可以直接從海面上伸到灘頭岸邊,船上搭載的裝甲戰車可以通過長臂快速行駛到灘頭,提高兩棲登陸作戰最後一個環節的速度,可讓重型主戰坦克大量參與兩棲登陸作戰,提升解放軍的兩棲登陸戰力。

▲ 美國軍事專家薩頓稱,位於中國廣州龍穴島造船廠正在建造特殊兩棲艦艇。(圖/翻攝Google 地圖)

根據《科技新報》報導指出,薩頓表示透過許多開源情報(OSINT)證實龍穴島造船廠正在大舉建造這類特殊兩棲艦艇,可能與中國解放軍準備對台灣進行大規模兩棲軍事行動有關。

中國經常將這類船艦歸類為民間用途,但英國地緣戰略協會(Council of Geostrategy)研究員薩斯伯里(Emma Salisbury)指出,中國近年來一直積極擴充軍民兩用的船舶數量,如滾裝船等平常可用於民間運輸,但戰爭時期可徵召用來裝載解放軍人員裝備,強化對台登陸作戰所需要的龐大運量。

儘管美國媒體通過衛星圖像發現中國正在建造特殊船艦,卻無法證實是否真的用於兩棲作戰登陸,目前在中國官方媒體和權威網站上,尚未有關於建造這種特殊駁船艦的報導。