春節連假訂房率破4成　初一到初三最搶手「最高近8成」

▲春節出遊住宿高峰為初一到初三。（資料圖／記者彭懷玉攝）

記者李姿慧／台北報導

春節9天連假將至，根據觀光署最新統計，春節平均訂房率為41.28%，其中出遊高峰為初一到初三，部分地區訂房率已達6、7成，部分縣市更接近8成，觀光署提醒民眾有出遊住宿需求，可提早預訂住宿。

2025春節連續假期即將來臨，觀光署截至1月10日的統計，春節連假訂房率高峰在大年初一至初三，民眾出遊意願高，部分地區訂房率已達6、7成，此外，春節9天的連續假期平均訂房率為41.28%，終於突破4成大關。

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觀光署指出，因為今年整體假期較長，比去年多2天，長假期分散了各日的住宿需求。不過民眾近來習慣接近假期前才安排出遊並訂房，因此預估接近假期整體訂房率會再提高，也鼓勵民眾多加利用此次長假安排出遊深度體驗台灣豐富的年節文化。

觀光署進一步說明，春節連續假期傳統上為民眾返鄉團聚兼出遊之期間，今年假期長達9天，且除夕前3天開始放假，開始第一波的國旅，目前的統計顯示新春期間宗教大縣雲林線因舉辦多種宮廟慶典及知名遊樂園「劍湖山世界」優惠及煙火等活動吸引大批遊客，使得這些熱門景區周邊訂房率已突破6成。

初一至初三為春節第二波出遊潮，觀光署指出，苗栗縣「西湖渡假村」舉辦恐龍特展搶攻親子族群，地方政府也舉辦系列春節藝文活動，如台南市「2025龍崎光節空山祭」、「月津港燈節」、嘉義縣「新港奉天宮搶頭香」等，使得部分地區訂房率已接近8成。

另外，今年花蓮縣也推出「2025花蓮太平洋燈會」及年貨大街展售活動，觀光署表示，相關活動充滿年節氛圍，有計劃出遊民眾可盡早預訂住宿。