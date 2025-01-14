台灣之光！東森獨家保健食品勇奪韓國首爾發明展兩金一銀　蔣萬安接見發明獎得主

▲東森集團與長期合作夥伴喬依國際所推出的三款健康產品「妍美会激活再生安瓶」、「妍美会褐藻糖膠」及「妍美会蚓激酶」，在2024年韓國首爾國際發明展中榮獲兩金一銀的殊榮，獲得台北市長蔣萬安親自接見及肯定。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

台灣健康產業再度揚威國際！在2024年韓國首爾國際發明展（Seoul International Invention Fair, SIIF）中，由東森集團長期合作夥伴喬依國際推出的三款健康產品「妍美会激活再生安瓶」、「妍美会褐藻糖膠」及「妍美会蚓激酶」，憑藉卓越的技術創新與功效表現，榮獲兩金一銀的優異成績，展現台灣健康產業的國際競爭力。為表彰這一傑出成就，台北市長蔣萬安於13日親自接見得獎團隊與發明人陸素菁，並讚許其對產業創新的貢獻。東森集團行銷副總經理洪茂光也共同出席見證這一榮耀時刻。這也是台北市政府十年來首次接見國際發明展的得獎者，顯示此次殊榮的難能可貴。

▲東森集團與長期合作夥伴喬依國際所推出的三款健康產品，在2024年韓國首爾國際發明展中榮獲兩金一銀的優異成績，台北市長蔣萬安於13日親自接見得獎團隊。左起喬依國際執行長尹靖承、台北市長蔣萬安、喬依國際董事長陸素菁及東森集團行銷副總洪茂光。

喬依國際在2024首爾發明展中獲得兩金一銀的傑出成績，得獎產品包括「妍美会激活再生安瓶」及「妍美会褐藻糖膠」榮獲金牌獎，「妍美会蚓激酶」獲得銀牌獎，三項產品由東森購物獨家引進，至今已銷售超過500萬盒。其中，「妍美会褐藻糖膠」不僅獲得金牌，更擁有雙世界專利及22項專利認證，並具備29篇臨床文獻支持。該產品獨家採用92.8%的澳洲褐藻糖膠為原料，並結合β葡聚糖、紫蘇葉籽淨體素、AHCC香蕈菌絲體、接骨木莓及鑽石小球藻CGF等成分。

▲台北市長蔣萬安於13日親自接見台灣發明協會、2024瑞士日內瓦發明展及韓國首爾國際發明展的獲獎發明人。

▲▼喬依國際在2024首爾發明展中獲得兩金一銀的傑出成績，得獎產品包括「妍美会激活再生安瓶」及「妍美会褐藻糖膠」榮獲金牌獎，「妍美会蚓激酶」獲得銀牌獎。

董事長陸素菁在頒獎典禮上分享了產品開發的歷程與願景，她表示：「這次得獎是我們長期深耕健康產業的成果實踐，我們希望透過創新的專利技術，為更多消費者提供優質健康的解決方案，實現更好的生活品質」。

東森集團全健康事業多年來致力於健康產業的推動，與台灣大學 中國醫藥大學等國內外學術機構合作，投入大量資源，推動產學研合作，提升產品品質與創新能力。此次成功輔導長期合作夥伴喬依國際開發並取得新型原料專利，並在首爾發明展中大放異彩，再次證明東森在健康領域的卓越成就。

蔣萬安在致詞中表示，「這些得獎作品充分展現台灣的創新實力與國際競爭力，也證明我們在健康產業上的努力與成果，希望未來有更多企業與人才投入創新研發，為台灣贏得更多榮耀。」

洪茂光表示：「這些獎項不僅是對我們產品的肯定，更是對東森全健康團隊多年努力的最佳回饋。我們將繼續致力於研發創新，為消費者帶來更多優質的健康產品。」東森集團未來將持續深耕健康產業，旗下除了有東森REGAL美容生技中心，今年三月東森栢馥全健康中心也將開幕，持續推動健康生活概念，也期盼透過創新研發與國際合作，為全球消費者創造更高品質的健康產品，為更多人帶來福祉。