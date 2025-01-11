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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安春聯來了！親寫「蛇馬龍鶴」　拉二寶拍片揭索取方式

實習記者石嘉豪／台北報導

農曆新年即將到來，許多政治人物開始發送有自己署名的春聯，供支持者索取。台北市長蔣萬安日前也透過影片公布，自己今年親寫「蛇馬龍鶴」的春聯，就是想以台語諧音梗「啥物攏好」，祝大家新年吉事滿滿，值得注意的是，蔣萬安還拉來二寶拍攝新春影片，二寶的童言童語，融化了不少人的心。

蔣萬安提到，迎接金蛇年到來，台北市政府的「蛇馬龍鶴」春聯，已經正式開始發放，取台語「啥物攏好」的諧音梗，並且是用他親手寫的祝福，就是希望市民朋友新的一年充滿好事，令人期待。

蔣萬安表示，民眾只要在機關的上班時間，到台北市政府大樓1樓北區市民服務組、12區公所，以及各里辦公處都能領取，不過，春聯的數量有限，領完為止。

此外，蔣萬安還拉二寶Olie拍影片介紹，今年的經典春聯外，北市府還特別推出限量的「著色斗方」，非常適合親子一起同樂，蔣萬安和二寶Olie玩得很開心，因此他歡迎所有爸爸、媽媽也帶著孩子們一起動手發揮創意，繪製獨一無二的春聯。

至於，著色斗方如何兌換？蔣萬安表示，1月11日至1月15日，只要到台北市立動物園，擺出指定姿勢，和園內名字有「蛇馬龍鶴」任一字的動物合照打卡，就可以到兩棲爬蟲動物館櫃台兌換，雖然， 每日限量500份，發完為止，但，蔣萬安提醒，民眾若沒有兌換到，其實也不用灰心，因為，著色斗方可使用7-11 ibon輸入序號ASUSPKYPNMQ6P下載列印，想印幾張就印幾張。

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