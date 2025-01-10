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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣市府今年歲出2021億　首次碰上預算政黨協商後表決

▲▼台北市議會,議場,北市議會。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市議會審查預算最後一天，經7小時馬拉松協商後，晚間進行表決。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議會今（10日）審議114年度台北市總預算案暨附屬單位預算，朝野黨團自上午9點30分開始近7小時的馬拉松協商到下午4點，仍有5案未達共識需表決；這也是市長蔣萬安上任後，首次碰上預算經政黨協商後仍動用表決，最後國民黨以人數優勢讓5案全數過關。今預算案二、三讀審議通過後，114年蔣市府歲出原列2024.45億，被刪減3.27億來到2021.1 8億。

在預算審查完並通過後，北市主計處透過新聞稿表示，114年度總預算案歲入原列2044.12億，審議結果計列2044.18億，增列0.06億，主要是汽車燃料使用費依交通部核定函增列0.04億。歲出原列2024.45億，審議結果計列2021.18億，刪減3.27億。歲入歲出相抵賸餘23億，扣除債務還本92.42億，合共須融資調度69.42億，全數移用前年度歲計賸餘予彌平。

根據朝野黨團協商結果，包括北捷投資成立遊憩事業股份有限公司預算與附帶決議、南港區經貿社會住宅等8處地下停車場向都市發展局分25年價購、雙城論壇相關預算、萬大第一果菜及魚類批發市場改建工程及相關附帶決議，二備金等，要進行表決投票。

朝野投票在晚間6點48分左右開始，「北捷遊憩事業股份有限公司原列3600萬元，全數刪除」，國民黨反對；「北市府投資北捷遊憩事業股份有限公司原列2400萬元，全數刪除」，國民黨反對。

另外，「公有收費停車場基金，南港區經貿社會住宅等8處地下停車場向都市發展局分25年價購，原列57餘億，被刪減57億、僅准列1000元」，國民黨反對。「辦理雙城論壇相關費用，原列139萬4000元」，國民黨贊成。

還有第一魚果改建工程附帶決議，一、改建工程減項發包，檢調現已偵辦中，市府應積極配合調查；若市府評估6至8樓有興建的必要，就應對所決定的政策負責。二、6至8樓功能偏屬兼營事業，請市場處研議公開標租。國民黨贊成。第二預備金原列7.4億，刪減4000萬僅准列7億，國民黨反對。

▲台北市議會,表決。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市議會,表決。（圖／記者陳家祥攝）

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