金牌選手攜手愛心企業挺公益　路跑經費挹注長照大樓

▲台灣運動界各金牌選手攜手愛心企業邀請民眾全國民眾參加路跑，所得經費將捐出籌建長照大樓。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院為讓年長者與慢性病患者不用舟車勞頓，就能獲得優質的照護，所屬法人機構於民雄鄉籌建「雙福基督教醫院」與「社福長照大樓」，更將於4月26日舉辦「八福公益路跑BLESS RUN」公益路跑活動，特結合國內企業、社團以及國際金牌運動員一同來「為愛多走一哩路」!

▲ 亞帕運跆拳金牌蕭翔文、全大運吊環9連霸體操天才陳智郁、奧運女子舉重金牌陳葦綾、亞運滑輪溜冰金牌王宥鈞、U18田徑全國紀錄金牌朱婕瑀等人現身力挺。（圖／記者翁伊森攝）

今日(14)舉行的起跑記者會上，除了縣市醫療單位首長，更邀請八位金牌選手將共同助陣，「八金挺八福」由跆拳道奧運金牌好手朱木炎領軍，結合亞帕運跆拳金牌蕭翔文、全大運吊環9連霸體操天才陳智郁、奧運女子舉重金牌陳葦綾、亞運滑輪溜冰金牌王宥鈞、世界馬拉松大滿貫王冠翔、U18田徑全國紀錄金牌朱婕瑀，以及有全國最強阿嬤之稱的嘉義在地健力金牌老師李彩薇都到場力挺。

▲ 全大運吊環9連霸體操天才陳智郁。（圖／記者翁伊森攝）

路跑活動規劃為21K半馬及11K /3K體驗跑，並特別規劃「全國醫事人員報名費五折」，設有八個補給站，並與全國性及地方性企業品牌一起舉辦主題市集，讓馬拉松參賽者更能夠不只來跑步，更享受大嘉義獨具特色之地方觀光與知名美食。

「八福公益路跑BLESS RUN」，是引用聖經所提到的「天國八福」，期盼將這份精神，不僅僅落實於正規畫中的醫療與長照之八大創新，更以此「八福公益路跑BLESS RUN」轉化為大嘉義特色之路跑活動，而期待能展現「BLESS : Bringing Love, Energy, Support and Smile !」的「愛+1」，來為地方注入「在地路跑，成就在地之照護與醫療」行動力 ，並將活動所有收入全數投入社福長照大樓的籌建。

▲金牌選手團攜手在地愛心企業響應公益路跑，經費將籌建長照大樓 。（圖／記者翁伊森攝）

支持的愛心企業則有黑松、草本樂蕈、鮮集團(鮮自然/卜卜角/麥烘焙) 與金龍冠食品股份有限公司、三太造機廠股份有限公司、老楊食品股份有限公司等多家知名品牌，與嘉義在地飯店業者蘭桂坊花園酒店、耐斯王子大飯店、新悅花園酒店、鈺通大飯店等，提供跑者住房優惠，鼎力支持共同響應此路跑活動。