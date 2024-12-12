嘉基醫院耶誕爵士音樂會　溫馨音樂表演免費入場

▲▼ 嘉基醫院耶誕爵士音樂會 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院為所有熱愛音樂的朋友們帶來一場絕妙的音樂饗宴，特別邀請到了在台灣爵士樂界享有盛譽的席克斯爵士樂團，於2024年12月19日（星期四）晚間，於路加堂國際會議廳為大家獻上一場充滿聖誕氛圍的爵士音樂會。

席克斯爵士樂團由著名貝斯手周榮龍領導，致力於演奏和推廣各種爵士樂風格。樂團成員憑藉對爵士樂的熱忱和專業素養，不斷探索和詮釋不同的音樂風格，從Swing標準曲目到熱情的拉丁Samba，從悠閒的Bossanova到深情的靈魂藍調，無不充滿即興演奏的魅力與樂趣。

演奏樂器包括薩克斯風、歌手、低音大提琴、鋼琴、小號、古箏及鼓，這種豐富的編制使得樂團能夠在演出中呈現出多元的音樂風貌。多位團員曾前往美國著名爵士樂學校進修，學習先進的演奏概念及技巧，並在實際演出中不斷磨練與提升。除透過參與各類活動演出，在台灣各地積極推廣爵士樂。2009年10月，他們受邀參加台中爵士音樂節，2010年在中山大學陽光藝術季表演，2012年更在美國在台協會舉辦的美國國慶酒會上演出。這些經歷不僅展現了樂團的專業實力，更鞏固了他們在爵士樂界的地位。

嘉義基督教醫院一直以來致力於提供高品質的醫療服務，並不忘關懷院內同仁、病人及家屬的身心健康。本次聖誕音樂會正是本院希望通過音樂帶給大家溫暖和喜悅的一個具體表現，透過席克斯爵士樂團美妙的爵士樂旋律中，一同感受聖誕節的溫馨與歡樂。

本次活動免費入場，誠摯邀請所有愛好音樂的朋友們踴躍參加，與我們共度這個特別的夜晚。在這寒冷的冬日，讓我們用音樂溫暖彼此的心靈，讓爵士樂為我們帶來無限的歡樂和感動。