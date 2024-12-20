嘉基整合醫療服務　「癌症診療品質認證」獲優等

▲嘉義基督教醫院癌症病友服務中心，希望提供病友間的經驗分享互相支持的環境 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院於今年參加衛生福利部國民健康署辦理的「癌症診療品質認證」，成功通過認證並獲得最高榮譽「優等」佳績肯定！成為全國僅兩家獲此殊榮的醫院之一，不僅彰顯了嘉基在癌症診療領域的專業及努力，更是對醫療品質的不斷追求與提升的肯定。

▲定期舉辦癌症病友活動 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

癌症已連續42年高居臺灣十大死因之首，根據統計2023年癌症死亡人數高達53,126人，佔總死亡人數的25.8%，顯示其防治的重要性與挑戰性。嘉基自2008年首次參與認證，即獲得A級認證通過，「癌症診療品質認證」歷經多次精進與提升癌症診療的標準，從第四版認證基準以引入及早介入緩和醫療的理念，到目前第五版則更進一步落實「以病人為中心」的精神，強調確保病人能獲得安全、有效且有溫度的醫療服務。並不斷精進技術與服務，今年更在全國35家參與認證的醫院中(包含12家醫學中心)，再度以卓越表現獲得「優等」的肯定，充分展現嘉基在整合醫療資源及提升診療品質的努力。

▲定期於院內進行癌症篩檢宣導。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基癌症委員會主委血液腫瘤科醫師李明陽表示，癌症治療需要多專科團隊的通力合作，為此本院成立癌症委員會，整合癌症相關科別，建立12個癌症醫療團隊，其中腫瘤內外科、放射腫瘤科、病理科、影像診斷科及腫瘤個案管理師等組成跨科別團隊，由腫瘤個案管理師協助串聯病人與醫療團隊之間的溝通合作，定期會議確認病人檢查結果，適時配合營養師的飲食照護、心理師的心理諮商，以及安寧緩和照護團隊等，達到全面照護病人的身心與提升其生活品質的目標。

▲護理師(個管師)向病人說明各項支持資源。（圖／嘉義基督教醫院提供）

李明陽指出，癌症診療品質認證規範相當嚴謹，醫院必須建立具有醫學實證的診斷、治療及癌症照護等標準作業流程，透過認證過程實際觀察病人所獲得的醫療照護，包括化學治療、放射線治療及手術等，需符合各項醫療服務品質規範，從開藥到給藥，都有標準作業流程和監測機制的層層把關，以守護病人的醫療、用藥安全與生活品質為目的。

院長陳煒表示，目前全台有67家醫院透過癌症診療品質認證，而此認證已成為醫學中心必備的條件，癌症診療團隊秉持全人照護理念，持續提升癌症病人的醫療質量，使每位病人都能享受到與醫學中心同等級的優質診療及照護。陳煒並表示，團隊的優秀表現不僅提升了醫院品牌形象，也為嘉義地區的醫療服務樹立了新的標竿，期帶動更多醫療機構攜手提升癌症治療品質，共同為民眾的健康護航。

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