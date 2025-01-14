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黃國昌選黨主席！首站拜會北市4議員　盼2026年六都＋竹市成立黨團

▲▼民眾黨代理黨主席黃國昌拜會北市4議員。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨代理黨主席黃國昌拜會北市4議員。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨代理黨主席黃國昌14日上午宣布，參選民眾黨黨主席補選，且隨後便到台北市議會拜會4名市議員。黃國昌表示，這純粹是時間上的巧合，主要是想以黨中央立場，了解議會黨團的需求；另展望2026年選舉，希望除了台北外，其他五都（新北、桃園、台中、台南、高雄）和新竹市都能成立黨團。

黃國昌14日行程滿檔，上午8時30分先以立院黨團總召身份在民眾黨團辦公室召開記者會，上午11時再趕赴台北市議會拜會國民黨籍議長戴錫欽，還有4名民眾黨議員張志豪、林珍羽、黃瀞瑩、陳宥丞。

由於拜訪議會為宣布參選後的第一站，會前被問到要跟議長、議員談什麼，是不是想尋求台北市議員支持？黃國昌表示，純粹是時間上面的巧合，今天到台北市議會民眾黨團來，是之前就排好的行程。

黃國昌提及，民眾黨在台北市議會有4名非常優秀的議員，在前主席柯文哲之前的帶領下，對台北市市政非常嫻熟，且更重要的事情是代表民眾黨精神跟價值，不斷於台北市議會站在市民立場，為市民權益來發聲，同時也善盡監督責任。

▲民眾黨代理主席黃國昌拜會民眾黨台北市議員、台北市議長戴錫欽。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃國昌拜會民眾黨台北市議員、台北市議長戴錫欽。（圖／記者林敬旻攝）

關於2026年地方選舉，作為第三勢力的民眾黨想在哪幾個縣市成立黨團？黃國昌回應，目前只有台北市有黨團，展望2026年，「我相信在台北市外，在其他五都（新北、桃園、台中、台南、高雄），乃至於新竹市，都能成立自己的黨團。」到各縣市發掘、栽培更多優秀人才投入公共事務，這是作為政黨必須要面對的挑戰跟任務。

會前聯訪結束後，由於這是黃國昌第一次到台北市議會，一行人先到議長辦公室進行拜會，隨即由戴錫欽親自接待，一同到二樓議場試坐議員座位，直言「這比立法院的椅子還舒服！」有趣的是，黃國昌還被帶到備詢台上，並且站在市長的位子。

▲▼民眾黨代理黨主席黃國昌拜訪台北市議會，並體驗站在市長備詢台。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨代理黨主席黃國昌拜訪台北市議會，並體驗站在市長備詢台。（圖／記者袁茵攝）

隨後，黃國昌與台北市議員們進行便當會，整場時間約1小時10分左右，針對便當會內容，張志豪回應，雙方聊了滿多的，黃國昌很關心2026年方向，再來是中央、地方能有什麼樣的配合，就地方、公共議題向黃國昌報告，希望中央地方一同合力解決。

陳宥丞指出，知道媒體很關心黨務部分，但他們還是很在意中央跟地方政策上的配合，例如林珍羽談到長照床位與未來高齡化社會，成為台北市跟中央要共同解決的問題，黃瀞瑩提到中央對鋰電池修法若牛步，地方需要配套，張志豪則在意消防員權益，尤其是警消議題沸沸揚揚，最後還有居住正義、兒少方面，包括議長戴錫欽與主席黃國昌都承諾，會從中央到地方、黨團到黨部有緊密的配合。

媒體追問，有無聊到《地制法》？陳宥丞說，沒有深入討論太多，但有跟黃國昌約好，等未來黨的方向已經確定完成，黨內選舉結束後，「我們會在很多議題上多多配合」。

另外，由於黃國昌宣布要選黨主席，被問到4人的意象為何？張志豪說，會議比較多在談2026年動向，黃國昌認為不管是哪方向，都希望有很好的配合，並希望2026地方選舉各縣市幾乎要有黨團，「他其實比較關心2026、2028發展」。

▼民眾黨4名台北市議員從左至右林珍羽、張志豪、陳宥丞、黃瀞瑩受訪。（圖／記者袁茵攝）

▲▼民眾黨4名台北市議員張志豪、陳宥丞、黃瀞瑩、林珍羽受訪。（圖／記者袁茵攝）

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