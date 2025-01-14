館長稱「2028藍白合」救柯文哲　陳玉珍：看綠亂搞不如讓藍執政

▲陳玉珍指出，其實館長也沒有很喜歡國民黨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴求重刑，並被羈押，挺柯網紅「館長」陳之漢也現身「111釘孤枝」支持，之後更稱2028年選舉必須支持藍白合，寧願讓國民黨執政，然後讓整個民進黨「一半被抓去關」。國民黨立委陳玉珍今（14日）受訪表示，其實館長之前跟前總統蔡英文也蠻好的，「他本來就是沒有喜歡國民黨，我本來就沒有覺得他喜歡國民黨」，館長只是覺得與其讓民進黨現在這樣亂搞，還不如讓國民黨執政。

館長直播直言，國民黨沒有年輕族群支持，網路又做得很爛，跟民進黨沒辦法比，因此要救柯文哲，2026年選舉一定要支持藍白合，「如果你是真的希望柯文哲被放，不這樣做不行」。他強調，民進黨做到這種地步，自己寧願把票投給國民黨，在2028年政黨輪替時一吐惡氣，「我2023年就講過，他們（民進黨）輸了，整個民進黨一半要去關」。

陳玉珍今日上午受訪則回憶，其實館長之前跟蔡英文也蠻好的，所以現在連本來這麼深刻支持民進黨的館長，都看不下去民進黨貪汙舞弊，用司法迫害跟他意見不同的人。

陳玉珍說，「館長本來就是沒有喜歡國民黨，我本來就沒有覺得他喜歡國民黨」，他只是覺得與其讓民進黨現在這樣亂搞，還不如讓國民黨執政。陳指出，她認可館長的說法，因為民進黨執政實在太差了，只會用司法迫害跟他意見不同的人士。

