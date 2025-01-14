選民眾黨主席理由？黃國昌沈默凝望遠方14秒　嘆與柯文哲夜間長談

記者袁茵／台北報導

民眾黨13日正式公告，將於2月15日以網路投票方式進行黨主席補選，從今（14日）開始至17日可線上報名，民眾黨代理黨主席黃國昌14日上午10時6分宣布參選，並說明要做的3件事。黃國昌上午11時到台北市議會拜會4名議員，被問到要參選黨主席的原因，只見黃國昌看向前方思考了將近14秒，並嘆了一口氣後才說明，透露此決定想了很久。

▲民眾黨代理主席黃國昌拜會民眾黨台北市議員、台北市議長戴錫欽。（圖／記者林敬旻攝，下同）

黃國昌14日行程滿檔，上午8時30分先以立院黨團總召身份在民眾黨團辦公室召開記者會，上午11時再趕赴台北市議會拜會國民黨籍議長戴錫欽，還有4名民眾黨議員張志豪、林珍羽、黃瀞瑩、陳宥丞。

拜訪議會為宣布參選後的第一站，會前被問到要跟議長、議員談什麼，是不是想尋求台北市議員支持？黃國昌表示，純粹是時間上面的巧合，今天到台北市議會民眾黨團來，是之前就排好的行程，民眾黨在台北市議會有4名非常優秀的議員，在柯文哲之前的帶領下，對台北市市政非常嫻熟，且更重要的事情是代表民眾黨精神跟價值，不斷於台北市議會站在市民立場，為市民權益來發聲，同時也善盡監督責任。

黃國昌提及，今天到台北市議會黨團來拜訪，是希望以黨中央立場，了解台北市議會黨團需要提供的協助，並禮貌性拜會議長，希望中央跟地方可以通力合作，為台北市爭取更多更好的建設，「我也要當面請託一下議長戴錫欽，因為民眾黨目前在台北市議會的結構當中，國民黨在台北市議會過半，也希望讓我們這些優秀議員能多有一些發揮空間」。

被問到剛剛宣布要參選黨主席，思考這麼久才投入選舉的原因為何？黃國昌聽聞問題後，並沒有馬上做回應，而是看向前方沈默將近14秒，中間一度還嘆了一口氣。黃國昌指出，「我必須要老實說，其實真正的觀念，還是跟柯文哲的長談。」

黃國昌說，柯文哲心心念念的都是民眾黨發展，在柯文哲努力打拼下，為台灣第三勢力開拓了一個非常不容易的空間，也打造一個非常堅強的團隊，而台灣第三勢力、民眾黨的發展，跟民主發展是息息相關的，柯文哲經常勉勵團隊的每一份子，民眾黨是以一人政黨起家，但是絕對不能夠以一人政黨持續。

黃國昌強調，在過去這幾年，大家共同努力打拼之下，民眾黨已經為台灣政壇栽培很多明日之星，今天台北市議會4位優秀議員就是最好的見證，當柯文哲正遭受到賴清德政府的追殺，用個人身體與個人意志在對抗新威權體制、國家機器的追殺時，相信這個黨每個人都沒有退縮的空間。

黃國昌認為，在這個時候，大家能夠攜手前進，承繼著主席交代的任務，為台灣政治、台灣第三勢力，繼續壯大這個改革隊伍，吸引更多優秀人才加入，是大家共同承擔責無旁貸的使命。

媒體追問，剛剛嘆了一口氣，此決定是不是想了很久？黃國昌直言「是。」媒體再問，是因為曾跟柯文哲說不碰黨務嗎？黃國昌回應，「剛剛想的是，那天晚上主席（柯文哲）跟我講的話。」