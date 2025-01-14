被蔡壁如點選新竹市長！黃國昌：全黨上下一心規劃　著眼不只新竹

記者袁茵／台北報導

民眾黨前立委蔡壁如14日表示，2026新竹市長若由黃國昌當黨主席、主帥親征，也能帶起一股選戰趨勢，鼓舞整黨士氣，「我還是支持、鼓勵他選新竹市」。面對被蔡壁如親自點名，代理黨主席黃國昌回應，2026選戰策略，全黨會上下一心討論跟規劃，著眼的不是只有新竹市而已。

▲民眾黨代理主席黃國昌拜會台北市議長戴錫欽。（圖／記者林敬旻攝）

黃國昌14日行程滿檔，上午8時30分先以立院黨團總召身份在民眾黨團辦公室召開記者會，上午11時再趕赴台北市議會拜會國民黨籍議長戴錫欽，還有4名民眾黨議員張志豪、林珍羽、黃瀞瑩、陳宥丞。

針對被蔡壁如點名2026選新竹市長？黃國昌表示，民眾黨是有制度的政黨，2026選戰策略，全黨同志大家會上下一心、共同討論跟規劃，著眼的不是只有新竹市而已，每個人都要就最佳戰鬥位置，為民眾黨、為台灣第三勢力打開更大空間。

至於蔡壁如說，誰願意承擔黨主席就支持誰，會不會接受蔡的支持，以及會不會跟蔡壁如溝通？黃國昌提及，「相信爭取每一位黨員同志支持，是我接下來成為正式候選人後，責無旁貸的任務，跟每一位民眾黨員跟支持者清楚報告，接下來應該要進行的工作，把想落實的理念跟承繼主席（柯文哲）所交代的任務，當然也是我的責任。」

黃國昌強調，在這過程中，民眾黨的每一份子都很重要，跟大家能毫無保留的針對黨未來發展交換意見，相信這是他本該就要做的事。