明晨逮捕尹錫悅！500警力「當先鋒隊」壓制官邸警衛　三方會談決裂

▲公搜處、警方預計15日清晨執行尹錫悅逮捕行動。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅去年12月初緊急發布戒嚴，3度未回應傳喚要求。對此，高位公職者犯罪搜查處（公搜處）、警察廳國家搜查本部3日首度執行逮捕行動，卻因為總統官邸警護處頑強抵抗而失敗。最新消息，公搜處與警方在經過精密策劃後，預計明（15）日清晨再度執行逮捕行動，而稍早也與警護處進行會談。

根據韓媒《朝鮮日報》，公搜處與警方預計將於15日清晨前往位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸，再度執行尹錫悅逮捕行動，此前警方已經擬出一套非常詳細的作戰計畫，將由1000多名警力潛入官邸逮捕，比3日首次逮捕行動時多出8倍，其中500人會率先進入官邸警護處指揮高層，在成功壓制總統官邸的防衛力量後，再接著派出另外500人執行針對尹錫悅的搜索與逮捕任務。

▲南韓總統官邸外的3道防線，由多輛大型巴士組成車牆，阻擋警方進入。（圖／達志影像／newscom）

據悉，總統官邸警護處3日圍成一道又一道「人肉圍牆」，且可以動員陸軍首都防衛司令部第55警備團300至400人、第33軍事警察警護隊150人，而幕後則是由被視為強硬派的警護處次長金成勳（音譯）指揮，在擔憂雙方爆發流血衝突下，公搜處與警察廳國家搜查本部才決定撤離現場。

警方關係人士坦言，「假設無法壓制總統官邸警護處，則要成功執行尹錫悅逮捕令狀，幾乎可以說是不可能！」

同時，昨（13）日在拍攝總統官邸周圍的畫面時，疑似拍攝到警護處職員「全副武裝」巡邏。《韓聯社》指出，4名被拍攝到的警護處要員，被推測來自警護處攻擊應對小組（CAT），他們頭戴安全帽、身穿戰術服裝、戴著口罩與太陽眼鏡，身後疑似背著「步槍背包」。

專家分析，該步槍背包疑似來自美國軍警用品販售商「5.11 Tactical」，可以輕便攜帶AR-15系列步槍與彈匣。

▼南韓總統官邸周圍，疑似有警護處人員背著重裝備出來巡邏。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓總統官邸13日依舊戒備森嚴。（圖／達志影像）

根據《韓聯社》，公搜處、警察廳國家搜查本部特別搜查團、總統官邸警護處今（14）日上午8時，針對第2度尹錫悅逮捕令執行行動展開協商，由三方重要關係人士進行1個多小時的會面，不過三方仍未達成共識。公搜處、警方透露，他們要求警護處能夠配合逮捕行動。

隨著尹錫悅逮捕行動的執行時間逼近，南韓總統辦公室秘書室長鄭鎮碩14日上午發表國民談話，呼籲公搜處、警方能夠保障尹錫悅的防禦權，別像對待「南美洲販毒集團」一樣緊咬不放，而總統辦公室也願意與公搜處、警方合作，檢討在第三方場所展開調查等方案，「並非要求給尹錫悅總統特權！」