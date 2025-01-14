一聽病患「從1國回台」他一律快篩！耳鼻喉科醫：命中率超高

▲近期流感大流行。（圖／記者陳冠宇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

國內發生麻疹疫情群聚，加上確診者足跡公布等引發民眾緊張。不過，有好幾位醫師都認為，比起麻疹，更要小心流感，尤其是有出國玩的民眾更要注意。耳鼻喉頭頸外科專科醫師丁孟昌就坦言，他如果聽到找他看診的病患說自己剛從日本回國，一律建議快篩，「命中率超高」。

最近流感病例飆超過10萬人次，很多求診的人都有高燒症狀，有醫師就指出，病患幾乎都有去日本。對此，丁孟昌醫師就在Threads發文，點頭表示「沒有錯！我現在聽到剛從日本回國的，一律建議快篩，命中率超高，病人都覺得我很神」，提醒國人「要去日本的記得打疫苗喔！」

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另外，兒科醫師黃紹基也在「小基醫家愛叮嚀 Dr. Huang's family clinic」提到，周日夜診看診人次出乎他的意料，他差一點又要在診所「跨夜」，除了感謝大家對診所的信任外，也不禁憂心各種病原造成的疫情。

黃紹基指出，「若是問我最掛心的是哪隻病毒，答案不是麻疹，而是流感」，大家想想過去一個月，自己和周邊的親朋好友是不是有得到流感的，它其實一直都在，天冷它更活躍。

疾管署提醒，目前我國進入流感流行期，今年元旦起公費流感疫苗，已擴大提供全國滿6個月以上尚未接種民眾接種，直至疫苗用罄止。因農曆春節將至，民眾出國旅遊及往來頻繁，更增加疫情傳播風險，65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，以及早獲得保護力。