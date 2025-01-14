　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

31歲獨子騎機車買便當遇死劫　父見孝兒屍哭斷腸...搶救畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

線西鄉一名31歲陳姓男子，11日騎機車外出買便當返回工廠時，行經線西鄉和線路時，不明原因擦撞停在槽化線電子花車，連人帶車噴飛30公尺遠，機車零件散落一地，安全帽也掉落，意識不清，外送員經過發現緊急通報，陳男送醫搶救後宣告不治，據悉，陳男是家中獨子，更是左鄰右舍眼中的孝子，父親和家人都相當悲痛，而花車駕駛當天也到陳家道歉。

▲線西鄉陳姓男子外出買便當撞電子花車遇死劫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲外送員發現陳姓男子倒地，通報救護員到場緊急搶救。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方初步調查，陳男於1月11日下午4點多騎機車行經線西鄉和線路東往西方向行駛時，擦撞停在槽化線一輛電子花車，男子連人帶車噴飛出去，倒地不起，熱騰騰的便當也散落在地面，警方與消防單位據報派員趕往現場執行緊急救護。

▲線西鄉陳姓男子外出買便當撞電子花車遇死劫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲電子花車違停在槽化線。（圖／記者唐詠絮翻攝）

當警消到場，發現陳男已經意識不清躺在地上，立即給予頸圈及長背板固定等適當處置後，送醫途中一度失去呼吸心跳，救護人員立即給予CPR、AED監測不建議電擊、BVM給氧等處置繼續送往彰濱秀傳醫院急救仍不治。

▲線西鄉陳姓男子外出買便當撞電子花車遇死劫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲線西鄉陳姓男子外出買便當撞電子花車遇死劫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

由於該輛肇事電子花車停車超出邊線違停、無懸掛車牌，且案發當時駕駛也不在車上，警方將依道路交通管理處罰條例開罰第12條處3600元以上1萬800元以下罰鍰，全案將依涉《刑法》過失致死罪嫌送辦。

▲線西鄉陳姓男子外出買便當撞電子花車遇死劫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲線西鄉陳姓男子撞電子花車送醫不治，機車零件散落一地。（圖／記者唐詠絮翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「30歲以上」免費健檢！　估320萬人受惠
女助理情慾大噴發！傳訊「想跟你上床」性侵男碩生未遂　結果出爐
林秉文未列重要查緝對象！刑事局、新北院互踢　網站查無原因曝
27歲火舞表演者遭拐去詐騙園區　今搭機返台
漢堡王全門市「即日起停賣薯條」　附餐改搭洋蔥圈
快訊／台灣虎航年終開獎！　創航空業新高
快訊／黃仁勳抵台！傳未搭專機桃園入境
大刀砍下去！國民黨決議總預算文宣費砍光　這3部會業務費剩1元
AV女優達成「12小時千人斬」紀錄！　她曝：每人只有41秒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

粗鄙但具脈絡！挨批「敗類」求償200萬　陳時奮一審慘敗還倒賠

台東男聚餐酒駕一路搖晃「車速忽快忽慢」　慘被移送法辦

不滿哥哥花光普發6千元　新北男用寵物牽繩勒死他！二審仍重判

彰化縣1天獲贈10輛救護車「總價3590萬」　善心阿公等4年了

林秉文未列重要查緝對象！刑事局、新北院互踢　網站查無原因曝

市價逾億元！泰籍男行李夾藏30塊海洛因入境　海關當場查獲

27歲火舞表演者「FB應徵海外工作」…遭拐去詐騙園區！今搭機返台

桃園失智老夫妻一起走失　兒急求助！警調監視器在公車站牌尋獲

北市信義區2公車追撞！司機沒注意同業煞停　輕輕「吻」了一下

女友要分手！男大生離家失蹤...警即時尋回　父子相擁而泣

【嚇死寶寶】點 #仙氣手搖飲 驚見同事把乾冰倒出來喝！？

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

宋慧喬花3年拍《一代宗師》想跑險被王家衛沒收護照XD

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽

【泰格與雪兒】到底在哪阿

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

【你沒走調，但她走掉】到前任家樓下深情開唱求複合

騎士見阿姨蹲路中撿菜 立馬下車幫忙超暖心

【當2個男人帶娃時】兒子被當聖駕起轎出巡XD

粗鄙但具脈絡！挨批「敗類」求償200萬　陳時奮一審慘敗還倒賠

台東男聚餐酒駕一路搖晃「車速忽快忽慢」　慘被移送法辦

不滿哥哥花光普發6千元　新北男用寵物牽繩勒死他！二審仍重判

彰化縣1天獲贈10輛救護車「總價3590萬」　善心阿公等4年了

林秉文未列重要查緝對象！刑事局、新北院互踢　網站查無原因曝

市價逾億元！泰籍男行李夾藏30塊海洛因入境　海關當場查獲

27歲火舞表演者「FB應徵海外工作」…遭拐去詐騙園區！今搭機返台

桃園失智老夫妻一起走失　兒急求助！警調監視器在公車站牌尋獲

北市信義區2公車追撞！司機沒注意同業煞停　輕輕「吻」了一下

女友要分手！男大生離家失蹤...警即時尋回　父子相擁而泣

粗鄙但具脈絡！挨批「敗類」求償200萬　陳時奮一審慘敗還倒賠

除舊布新大掃除「廢家具先聯絡」　台東清潔隊籲落實分類

「30歲以上」免費健檢開跑！對象擴大320萬人受惠　每5年享1次

涉協助潛逃者？港民研所主席鐘庭耀遭查　港警澄清無關民調

台東警農曆年前無預警防搶演練　過程超逼真

7-11「16款賀年LINE貼圖」免費下載！集結OPEN家族8角色超應景

福斯最美「旅行車、掀背車」正式停產！台灣降價30萬出清完畢準備下架

一表看7都「地王」周邊房價　竹縣「全國電子」漲逾9成最猛

烏克蘭慘了！北韓軍驍勇善戰「打爆無人機」　擺脫砲灰汙名身強體壯

屏東婦外出散步運動迷路　枋寮暖警巡邏車送她回家

社會熱門新聞

快訊／國道重大車禍2死

鍾佳濱涉及6罪慘了　北檢：他字案調查中

快訊／上班快改道！　國1今晨事故管制封閉

心碎搶救畫面曝！高雄惡火吞噬3歲兒　夫妻崩潰相擁

弱勢女童遭國中生性騷！警心疼外套都沒有

鄭文燦「涉貪監聽」全紀錄！　嫌棄：你嘴巴很大

快訊／國1今晨追撞全線封閉　最新畫面曝

3歲兒困火場亡！55歲父只救出熏黑玩偶陪愛子

快訊／前民進黨立委鄭余鎮心臟病發逝世！　享壽79歲

快訊／國1「11車追撞」塞爆　如大型停車場

即／台南補習班深夜起火　女老師送醫

同路段11hrs2事故！姊弟天人永隔　人妻BMW撞80萬重機

快訊／高雄凌晨民宅火警　3歲童受困無生命跡象

國1追撞槽車氫氧化鈉外洩　通報毒災應變中心

更多熱門

相關新聞

男騎士追撞「違停電子花車」　噴飛30公尺亡

男騎士追撞「違停電子花車」　噴飛30公尺亡

彰化縣一名31歲男子11日騎機車行經線西鄉和線路時，不明原因擦撞停在路邊一輛電子花車，連人帶車噴飛30公尺遠，機車零件噴飛，男子送醫搶救仍宣告不治，議員賴清美前往捻香時，家人悲痛萬分，警方初步調查，電子花車無車牌，且違停超出邊線停在路邊，將予以開單告發，並將追查是否涉及過失致死罪嫌。

員林市長游振雄驟逝　代理人1／15日佈達

員林市長游振雄驟逝　代理人1／15日佈達

鹹粥嬤想去看被關的金孫　天未亮頂寒風擺攤籌旅費

鹹粥嬤想去看被關的金孫　天未亮頂寒風擺攤籌旅費

彰化月影燈季燃燒你的偵探魂！八卦山大型實境解謎挑戰想像力

彰化月影燈季燃燒你的偵探魂！八卦山大型實境解謎挑戰想像力

花2千買226人身份偽造郭董連署書　4寶爸下場曝

花2千買226人身份偽造郭董連署書　4寶爸下場曝

關鍵字：

彰化線西鄉電子花車槽化線違停過失致死

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道重大車禍2死

好市多「免會員」購物方式曝光！　一年一次請把握

陳柏霖「穩交女團成員12年」約會難得被拍

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

國旅備品沒了「沐浴乳也要自備」？環境部急澄清

今晚「全台有雨」下最大時間曝　冷氣團又來

鍾佳濱涉及6罪慘了　北檢：他字案調查中

鄭淑心想以死謝罪　爆柯竊國賣國

妻裸死前夫家！他「得知1事」拒付喪葬費被告

9天年假掰了？她崩潰「明年初四就開工」無法接受

搭高鐵待太久「要罰2500元」　自由座最危險

男生誇女生「1形容詞」遠勝於漂亮！

快訊／上班快改道！　國1今晨事故管制封閉

三觀超正星座！TOP 1是人間清醒

心碎搶救畫面曝！高雄惡火吞噬3歲兒　夫妻崩潰相擁

更多

最夯影音

更多

【嚇死寶寶】點 #仙氣手搖飲 驚見同事把乾冰倒出來喝！？

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

宋慧喬花3年拍《一代宗師》想跑險被王家衛沒收護照XD

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面