31歲獨子騎機車買便當遇死劫　父見孝兒屍哭斷腸...搶救畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

線西鄉一名31歲陳姓男子，11日騎機車外出買便當返回工廠時，行經線西鄉和線路時，不明原因擦撞停在槽化線電子花車，連人帶車噴飛30公尺遠，機車零件散落一地，安全帽也掉落，意識不清，外送員經過發現緊急通報，陳男送醫搶救後宣告不治，據悉，陳男是家中獨子，更是左鄰右舍眼中的孝子，父親和家人都相當悲痛，而花車駕駛當天也到陳家道歉。

▲外送員發現陳姓男子倒地，通報救護員到場緊急搶救。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方初步調查，陳男於1月11日下午4點多騎機車行經線西鄉和線路東往西方向行駛時，擦撞停在槽化線一輛電子花車，男子連人帶車噴飛出去，倒地不起，熱騰騰的便當也散落在地面，警方與消防單位據報派員趕往現場執行緊急救護。

▲電子花車違停在槽化線。（圖／記者唐詠絮翻攝）

當警消到場，發現陳男已經意識不清躺在地上，立即給予頸圈及長背板固定等適當處置後，送醫途中一度失去呼吸心跳，救護人員立即給予CPR、AED監測不建議電擊、BVM給氧等處置繼續送往彰濱秀傳醫院急救仍不治。

▲線西鄉陳姓男子外出買便當撞電子花車遇死劫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

由於該輛肇事電子花車停車超出邊線違停、無懸掛車牌，且案發當時駕駛也不在車上，警方將依道路交通管理處罰條例開罰第12條處3600元以上1萬800元以下罰鍰，全案將依涉《刑法》過失致死罪嫌送辦。

▲線西鄉陳姓男子撞電子花車送醫不治，機車零件散落一地。（圖／記者唐詠絮翻攝）