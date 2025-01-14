　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化縣1天獲贈10輛救護車「總價3590萬」　善心阿公等4年了

▲彰化縣消防局受贈10輛救護車。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣消防局受贈10輛救護車。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣消防局今（14日）創下紀錄，單日受贈10輛救護車，總價值高達3590萬元，創下彰化縣有史以來最高記錄，這批救護車包含7輛高頂和3輛平頂車型，將根據各消防分隊需求分配，投入緊急救護任務，提升彰化縣的救護能量，現場捐贈者超開心的高喊「捐這台救護車等4年了」終於在過年前圓夢。

▲彰化縣消防局受贈10輛救護車。（圖／記者唐詠絮攝）

▲(由左至右)彰化縣長王惠美、捐贈者石秀美老師阿嬤及消防局長施順仁合照。（圖／記者唐詠絮攝）

這次的捐贈者涵蓋個人、企業和慈善團體，包括石秀美女士、吳順安先生、蔡長壽先生、魏漢榮先生，以及彰化第五信用合作社、英屬開曼群島商六暉控股公司台灣分公司、馬力強發電機公司、健樁工業公司和彰化六信愛心慈善會等。其中，彰化六信愛心慈善會慷慨捐贈2輛高頂救護車。

▲彰化縣消防局受贈10輛救護車。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣消防局受贈10輛救護車。（圖／記者唐詠絮攝）

其中一名捐贈者是補教業者吳順安先生，他表示母親因慢性病，曾受到北斗消防分隊的救護，感受到消防救護人員將患者當成自家親人溫暖對待，因此決定捐贈平頂救護車回饋社會，為地方民眾的健康安全盡一份力。

來自田中鎮石秀美老師阿嬤，3年前先生過世時，她就想捐贈田中分隊高頂救護車1輛，當時大概300萬就能捐頂級的救護車，沒想到等了3年才到消防車汰換期限，笑著說就算救護車金額從300萬變400萬，但還是要捐。

▲彰化縣消防局受贈10輛救護車。（圖／記者唐詠絮攝）

▲蔡長壽阿公(中)說要一直捐下去。（圖／記者唐詠絮攝）

另一名蔡長壽阿公，鹿港人，他說這次捐救護車，得等到4年後有救護車汰換才能再捐，希望未來一直捐下去，長長久久，為辛苦的消防救護人員付出一點點心意，這份善舉也凸顯了民間力量對提升公共服務品質的巨大貢獻。

據消防局統計，彰化縣平均每8.5分鐘就有一輛救護車出勤，在民間資源挹注及消防人員的努力下，縣內無呼吸心跳患者存活率已提升至28.4%，展現了良好的救護成效。縣長王惠美表示，這10輛新救護車均配備最新醫療設備，可以說是頂尖的救護器材、整個救護車配備加起來將近200萬，有電動骨針機、超音波機、12導程心電圖機、二氧化碳監測機自動給氧機、及高達百萬元最貴的是自動心肺復甦機高達100萬，是救護員救人的最佳利器。

▲彰化縣消防局受贈10輛救護車。（圖／記者唐詠絮攝）

▲補教業者吳順安(左二)與北斗消防分隊及義消等人合照。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣消防局受贈10輛救護車。（圖／記者唐詠絮攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
挨批「敗類」求償200萬　陳時奮一審慘敗還倒賠
「30歲以上」免費健檢！　估320萬人受惠
女助理情慾大噴發！傳訊「想跟你上床」性侵男碩生未遂　結果出爐
林秉文未列重要查緝對象！刑事局、新北院互踢　網站查無原因曝
27歲火舞表演者遭拐去詐騙園區　今搭機返台
漢堡王全門市「即日起停賣薯條」　附餐改搭洋蔥圈
快訊／台灣虎航年終開獎！　創航空業新高
快訊／黃仁勳抵台！傳未搭專機桃園入境
大刀砍下去！國民黨決議總預算文宣費砍光　這3部會業務費剩1元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中租客消失多日...房東報警緊急破門！驚見陳屍屋內

粗鄙但具脈絡！挨批「敗類」求償200萬　陳時奮一審慘敗還倒賠

台東男聚餐酒駕一路搖晃「車速忽快忽慢」　慘被移送法辦

不滿哥哥花光普發6千元　新北男用寵物牽繩勒死他！二審仍重判

彰化縣1天獲贈10輛救護車「總價3590萬」　善心阿公等4年了

林秉文未列重要查緝對象！刑事局、新北院互踢　網站查無原因曝

市價逾億元！泰籍男行李夾藏30塊海洛因入境　海關當場查獲

27歲火舞表演者「FB應徵海外工作」…遭拐去詐騙園區！今搭機返台

桃園失智老夫妻一起走失　兒急求助！警調監視器在公車站牌尋獲

北市信義區2公車追撞！司機沒注意同業煞停　輕輕「吻」了一下

【嚇死寶寶】點 #仙氣手搖飲 驚見同事把乾冰倒出來喝！？

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

宋慧喬花3年拍《一代宗師》想跑險被王家衛沒收護照XD

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽

【泰格與雪兒】到底在哪阿

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

【你沒走調，但她走掉】到前任家樓下深情開唱求複合

騎士見阿姨蹲路中撿菜 立馬下車幫忙超暖心

【當2個男人帶娃時】兒子被當聖駕起轎出巡XD

快訊／台中租客消失多日...房東報警緊急破門！驚見陳屍屋內

粗鄙但具脈絡！挨批「敗類」求償200萬　陳時奮一審慘敗還倒賠

台東男聚餐酒駕一路搖晃「車速忽快忽慢」　慘被移送法辦

不滿哥哥花光普發6千元　新北男用寵物牽繩勒死他！二審仍重判

彰化縣1天獲贈10輛救護車「總價3590萬」　善心阿公等4年了

林秉文未列重要查緝對象！刑事局、新北院互踢　網站查無原因曝

市價逾億元！泰籍男行李夾藏30塊海洛因入境　海關當場查獲

27歲火舞表演者「FB應徵海外工作」…遭拐去詐騙園區！今搭機返台

桃園失智老夫妻一起走失　兒急求助！警調監視器在公車站牌尋獲

北市信義區2公車追撞！司機沒注意同業煞停　輕輕「吻」了一下

屏東警方1／17起農曆春節酒駕大執法　確保交通安全

快訊／台中租客消失多日...房東報警緊急破門！驚見陳屍屋內

粗鄙但具脈絡！挨批「敗類」求償200萬　陳時奮一審慘敗還倒賠

除舊布新大掃除「廢家具先聯絡」　台東清潔隊籲落實分類

「30歲以上」免費健檢開跑！對象擴大320萬人受惠　每5年享1次

涉協助潛逃者？港民研所主席鐘庭耀遭查　港警澄清無關民調

台東警農曆年前無預警防搶演練　過程超逼真

7-11「16款賀年LINE貼圖」免費下載！集結OPEN家族8角色超應景

福斯最美「旅行車、掀背車」正式停產！台灣降價30萬出清完畢準備下架

一表看7都「地王」周邊房價　竹縣「全國電子」漲逾9成最猛

社會熱門新聞

快訊／國道重大車禍2死

鍾佳濱涉及6罪慘了　北檢：他字案調查中

快訊／上班快改道！　國1今晨事故管制封閉

心碎搶救畫面曝！高雄惡火吞噬3歲兒　夫妻崩潰相擁

弱勢女童遭國中生性騷！警心疼外套都沒有

鄭文燦「涉貪監聽」全紀錄！　嫌棄：你嘴巴很大

快訊／國1今晨追撞全線封閉　最新畫面曝

3歲兒困火場亡！55歲父只救出熏黑玩偶陪愛子

快訊／前民進黨立委鄭余鎮心臟病發逝世！　享壽79歲

快訊／國1「11車追撞」塞爆　如大型停車場

即／台南補習班深夜起火　女老師送醫

同路段11hrs2事故！姊弟天人永隔　人妻BMW撞80萬重機

快訊／高雄凌晨民宅火警　3歲童受困無生命跡象

國1追撞槽車氫氧化鈉外洩　通報毒災應變中心

更多熱門

相關新聞

31歲獨子買便當遇死劫　父見孝兒屍哭斷腸

31歲獨子買便當遇死劫　父見孝兒屍哭斷腸

線西鄉一名31歲陳姓男子，11日騎機車外出買便當返回工廠時，行經線西鄉和線路時，不明原因擦撞停在槽化線電子花車，連人帶車噴飛30公尺遠，機車零件散落一地，安全帽也掉落，意識不清，外送員經過發現緊急通報，陳男送醫搶救後宣告不治，據悉，陳男是家中獨子，更是左鄰右舍眼中的孝子，父親和家人都相當悲痛，而花車駕駛當天也到陳家道歉。

企業捐贈南消救護車提升台南新營區救護能量

企業捐贈南消救護車提升台南新營區救護能量

男騎士追撞「違停電子花車」　噴飛30公尺亡

男騎士追撞「違停電子花車」　噴飛30公尺亡

員林市長游振雄驟逝　代理人1／15日佈達

員林市長游振雄驟逝　代理人1／15日佈達

赤山龍湖巖捐贈住警器造福台南六甲守護弱勢居家安全

赤山龍湖巖捐贈住警器造福台南六甲守護弱勢居家安全

關鍵字：

彰化消防局捐贈救護車彰化縣警察局12導程

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道重大車禍2死

好市多「免會員」購物方式曝光！　一年一次請把握

陳柏霖「穩交女團成員12年」約會難得被拍

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

國旅備品沒了「沐浴乳也要自備」？環境部急澄清

今晚「全台有雨」下最大時間曝　冷氣團又來

鍾佳濱涉及6罪慘了　北檢：他字案調查中

鄭淑心想以死謝罪　爆柯竊國賣國

妻裸死前夫家！他「得知1事」拒付喪葬費被告

9天年假掰了？她崩潰「明年初四就開工」無法接受

搭高鐵待太久「要罰2500元」　自由座最危險

男生誇女生「1形容詞」遠勝於漂亮！

快訊／上班快改道！　國1今晨事故管制封閉

三觀超正星座！TOP 1是人間清醒

心碎搶救畫面曝！高雄惡火吞噬3歲兒　夫妻崩潰相擁

更多

最夯影音

更多

【嚇死寶寶】點 #仙氣手搖飲 驚見同事把乾冰倒出來喝！？

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

宋慧喬花3年拍《一代宗師》想跑險被王家衛沒收護照XD

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面