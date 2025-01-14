彰化縣1天獲贈10輛救護車「總價3590萬」　善心阿公等4年了

▲彰化縣消防局受贈10輛救護車。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣消防局今（14日）創下紀錄，單日受贈10輛救護車，總價值高達3590萬元，創下彰化縣有史以來最高記錄，這批救護車包含7輛高頂和3輛平頂車型，將根據各消防分隊需求分配，投入緊急救護任務，提升彰化縣的救護能量，現場捐贈者超開心的高喊「捐這台救護車等4年了」終於在過年前圓夢。

▲(由左至右)彰化縣長王惠美、捐贈者石秀美老師阿嬤及消防局長施順仁合照。（圖／記者唐詠絮攝）



這次的捐贈者涵蓋個人、企業和慈善團體，包括石秀美女士、吳順安先生、蔡長壽先生、魏漢榮先生，以及彰化第五信用合作社、英屬開曼群島商六暉控股公司台灣分公司、馬力強發電機公司、健樁工業公司和彰化六信愛心慈善會等。其中，彰化六信愛心慈善會慷慨捐贈2輛高頂救護車。

▲彰化縣消防局受贈10輛救護車。（圖／記者唐詠絮攝）

其中一名捐贈者是補教業者吳順安先生，他表示母親因慢性病，曾受到北斗消防分隊的救護，感受到消防救護人員將患者當成自家親人溫暖對待，因此決定捐贈平頂救護車回饋社會，為地方民眾的健康安全盡一份力。

來自田中鎮石秀美老師阿嬤，3年前先生過世時，她就想捐贈田中分隊高頂救護車1輛，當時大概300萬就能捐頂級的救護車，沒想到等了3年才到消防車汰換期限，笑著說就算救護車金額從300萬變400萬，但還是要捐。

▲蔡長壽阿公(中)說要一直捐下去。（圖／記者唐詠絮攝）



另一名蔡長壽阿公，鹿港人，他說這次捐救護車，得等到4年後有救護車汰換才能再捐，希望未來一直捐下去，長長久久，為辛苦的消防救護人員付出一點點心意，這份善舉也凸顯了民間力量對提升公共服務品質的巨大貢獻。

據消防局統計，彰化縣平均每8.5分鐘就有一輛救護車出勤，在民間資源挹注及消防人員的努力下，縣內無呼吸心跳患者存活率已提升至28.4%，展現了良好的救護成效。縣長王惠美表示，這10輛新救護車均配備最新醫療設備，可以說是頂尖的救護器材、整個救護車配備加起來將近200萬，有電動骨針機、超音波機、12導程心電圖機、二氧化碳監測機自動給氧機、及高達百萬元最貴的是自動心肺復甦機高達100萬，是救護員救人的最佳利器。

▲補教業者吳順安(左二)與北斗消防分隊及義消等人合照。（圖／記者唐詠絮攝）