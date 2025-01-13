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團圓飯夢碎！彰化男騎士追撞「違停電子花車」　噴飛30公尺亡

▲彰化線西鄉和線路發生騎士撞電子花車送醫不治。（圖／民眾提供）

▲線西鄉和線路發生騎士撞電子花車噴飛送醫不治。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名31歲男子11日騎機車行經線西鄉和線路時，不明原因擦撞停在路邊一輛電子花車，連人帶車噴飛30公尺遠，機車零件散落一地，送醫搶救後宣告不治。議員賴清美前往捻香時，家人悲痛萬分。警方初步調查，電子花車無車牌，且違停超出邊線停在路邊，將予以開單告發，並追查是否涉及過失致死罪嫌。

▲彰化線西鄉和線路發生騎士撞電子花車送醫不治。（圖／民眾提供）

▲騎士撞電子花車噴飛30米送醫不治。（圖／民眾提供）

警方根據監視器畫面發現，男子於11日下午4點多騎機車行經線西鄉和線路東往西方向行駛時，突然擦撞到路邊一輛電子花車，男子連人帶車噴飛出去，倒地不起，警方與消防單位據報派員趕往現場，將人火速送往彰濱秀傳醫院急救，但仍因傷勢過重宣告不治。

縣議員賴清美得知此事後，今天前往家屬住家捻香致意。家屬難過的說，男子未婚，對父母長輩相當孝順，平日也會返家幫忙做事，沒想到會因為撞到花車而天人永隔，再幾天就要過年，如今讓白髮人送黑髮人，悲痛萬分。

▲彰化線西鄉和線路發生騎士撞電子花車送醫不治。（圖／民眾提供）

警方初步調查，當時陳男頭戴安全帽騎乘普通重機車，沿和線路東往西方向，行駛在機車優先道直行，不明原因擦撞右側停置路邊拼裝花車，連人帶車噴飛30公尺遠，經消防救護人員緊急送往彰濱秀傳醫院急救，仍不治身亡。

由於該輛肇事電子花車停車超出邊線違停、無懸掛車牌，且案發當時駕駛也不在車上，警方將依道路交通管理處罰條例開罰第12條處3600元以上1萬800元以下罰鍰，並追究是否涉及過失致死罪嫌。

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