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攜手社會局照顧身心障礙憨老家庭　黃偉哲感謝台南藥師公會及南瀛藥師公會

▲台南市社會局特在藥師節前夕於社會局網站，上架補助社團法人台南市藥師公會拍攝身心障礙者憨老家庭健康支持服務成果影片，藉此感謝2單位協力社會局提供憨老家庭到宅用藥諮詢服務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市社會局特在藥師節前夕於社會局網站，上架補助台南市藥師公會拍攝身心障礙者憨老家庭健康支持服務成果影片，藉此感謝2單位協力社會局提供憨老家庭到宅用藥諮詢服務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市社會局特在藥師節前夕於社會局網站，上架補助台南市藥師公會拍攝身心障礙者憨老家庭健康支持服務成果影片，藉此感謝台南市藥師公會及台南市南瀛藥師公會於2024年協力社會局提供憨老家庭到宅用藥諮詢服務，共同守護憨老家庭健康與生活品質，2023年起至2024年此計畫受益之憨老家庭成員已達38人次。

▲台南市社會局特在藥師節前夕於社會局網站，上架補助社團法人台南市藥師公會拍攝身心障礙者憨老家庭健康支持服務成果影片，藉此感謝2單位協力社會局提供憨老家庭到宅用藥諮詢服務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，身心障礙者年齡達35歲以上後，照顧者年齡相對也邁入高齡，社會局社工發現這樣的憨老家庭多有多重用藥情況，容易出現重複用藥或藥物效益相互影響等問題。因此，社會局自2023年起即與社團法人台南市藥師公會合作，當社會局社工發現社區內有用藥議題的弱勢家庭，即可轉介公會，由公會連結民眾住家附近的社區藥局藥師前往訪視，提供專業藥物諮詢及用藥安全指導等服務，進而降低重複用藥、藥物不良反應或副作用等情形。

▲台南市社會局特在藥師節前夕於社會局網站，上架補助社團法人台南市藥師公會拍攝身心障礙者憨老家庭健康支持服務成果影片，藉此感謝2單位協力社會局提供憨老家庭到宅用藥諮詢服務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，與民間跨專業團隊的合作讓社會服務更具意義，也要藉此跟台南市各投身社區服務的藥師們說聲：「藥師節快樂！」

領有身心障礙證明的阿美與媽媽需要長期使用藥物，原先阿美媽媽僅告知藥師只有使用五到六種的藥物，但藥師與阿美及媽媽聊天建立關係後，媽媽自行透露還有使用其他處方或非處方藥物，經計算竟達10種以上的藥物。藥師仔細地向媽媽說明各項藥品的功效，也指導阿美一家如何存放藥物、回收藥物及排藥盒。經過此次連結服務後，阿美一家更能正確服藥，增進藥效。參加本合作方案的藥師分享:「藥放在那邊只是藥，吃下去才有藥力」，透過這次與社會局合作，很高興可以看到憨老家庭的健康因有藥師的服務而提升，感受到為民服務的價值。

▲台南市社會局特在藥師節前夕於社會局網站，上架補助社團法人台南市藥師公會拍攝身心障礙者憨老家庭健康支持服務成果影片，藉此感謝2單位協力社會局提供憨老家庭到宅用藥諮詢服務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局盧禹璁局長表示，社會局重視身心障礙者憨老家庭的生活品質，再次感謝社團法人台南市藥師公會及社團法人台南市南瀛藥師公會與社會局協力推動本方案，讓憨老家庭能獲得妥善的照顧及資源。社會局現已成立6區身心障礙者服務中心，如身心障礙者有服務需求，均可就近洽各身心障礙者服務中心提供服務，若民眾有相關需求或疑問可洽台南市政府社會局身心障礙福利科06-2982585，也歡迎大家可上社會局網站觀賞2024年身心障礙者憨老家庭健康支持服務成果影片。

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