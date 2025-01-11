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社會 社會焦點 保障人權

雙胞胎女嬰遭保母摔打搖晃「嘴巴塞布」　傷勢曝光：頭骨裂了

▲▼燙傷,虐童,虐待,兒童,受傷。（圖／取自免費圖庫visualhunt）

▲高雄媽媽控訴無良保母對雙胞胎女兒施暴。（圖，與本案無關／取自免費圖庫visualhunt）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名母親在網路上揭發，她的雙胞胎女兒遭到合法保母虐待，包括被摔、被拳頭打、硬塞奶嘴、搖晃頭部等，現在只要一閉上眼睛，就會跳出令她心碎的畫面，昨(10日)社會局安排協助驗傷，結果發現姊姊頭骨骨裂。媽媽今日強調，畫面證據都在，她一定會對保母提告。社會局表示，家防中心後續將依調查結果召開會議，認定保母是否違法。

「從沒想過保母虐待幼兒的事會發生在我身上。」一名高雄媽媽在threads上享了她的痛苦經歷，她提到，千求萬求得來的寶貝女兒們卻遭到保母虐待，這名保母具有護理背景，曾在嬰兒室工作，並且是合法的保母，沒想到保母得知後，向她道歉並拜託不要提告，甚至情感勒索她，要以死相逼。

媽媽今日表示，自從發現保母不適任以來，已經超過48小時沒有閤眼，只要閉上眼睛，腦海中就會浮現孩子無助被虐待的畫面。這段時間她反覆回放監視器，看到無數令她心碎的畫面，包括寶寶被摔、被拳打、被硬塞奶嘴大力搖晃頭部，甚至被塞口布巾不讓哭出聲，這些殘忍的行為讓她心痛不已。

▲▼奶嘴,女嬰,嬰兒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲保母遭控訴強塞女嬰奶嘴。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

媽媽也描述，保母在餵奶時，寶寶稍有哭泣就用奶瓶硬塞嘴巴並大力搖晃，讓寶寶趴著哭喊也不理會，甚至粗暴地抓起來搖晃。她在看這些影片時，不禁邊看邊流淚，心都碎了。10日一大早，她在社會局安排下，帶2個寶寶到醫院進行一系列檢查，雖然寶寶無明顯外傷，但經過檢查，雙胞胎的姐姐頭骨有骨裂。

媽媽強調，監視器畫面證據確鑿，驗傷單也已經出來，她一定會提出告訴，讓這位不良保母得到應有的懲罰。她希望透過這次經歷提醒更多家長選擇保母時要格外謹慎。

社會局表示，昨日社工陪同母親攜雙胞胎姊妹至醫院驗傷，經醫師初步檢查，2人身體外觀及口腔皆無明顯外傷，抽血檢查正常，不過姊姊有頭骨骨裂情形，無腦部出血 。

社會局指出，媽媽已委任律師，將對保母提告，家防中心後續依調查結果召開研商會議，認定是否違反兒童及少年福利與權益保障法第49條情事。若確認違法，可裁處新臺幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名；且將予廢止居家托育登記，並終生不得擔任居家托育人員。

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