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大陸 大陸焦點 特派現場

陸腦麻女孩「頂寒風」跛腳上街賣髮夾！年幼時被父母拋棄

▲▼腦性麻痺女孩在路上賣髮夾。（圖／翻攝抖音）

▲腦性麻痺女孩在路上賣髮夾，故事感動許多人。（圖／翻攝抖音）

記者柯振中／綜合報導

大陸河北唐山一名女子喚平（化名）因為早產缺氧，導致腦性麻痺、行動起來不方便。近日她在街上販售髮夾，正好被網紅攝影師遇見，遭到父母拋棄的經歷曝光，瞬間讓許多大陸網友泛淚。

近日喚平在河北唐山的豐南區榮大購物廣場販售髮夾，因為走路一瘸一拐引起注意，小紅書博主「三禎半」上前詢問，才知道喚平有腦性麻痺，因此導致下肢殘疾、走路不太方便。

喚平表示，儘管她販售的髮夾相當便宜每個只要2元（人民幣，下同，約新台幣9元），但因為現在變天，路上的顧客變少，一天賣不了多少、賺不到什麼錢。

▲▼腦性麻痺女孩在路上賣髮夾。（圖／翻攝抖音）

▲▼腦性麻痺女孩在路上賣髮夾，故事感動許多人。（圖／翻攝抖音）

▲▼腦性麻痺女孩在路上賣髮夾。（圖／翻攝抖音）

被問及「賣不了幾個錢，為什麼還要再做這個」時，喚平苦笑回應，因為先前的公司倒閉，還是必須出來賺錢。加上她自幼與祖母相依為命，她還是想多賺點錢，希望以後能帶著祖母外出旅遊、見識不同的風景。

喚平說，由於早產缺氧的原因，導致她腦性麻痺、行動不便，而父母也在她出生以後，立即外出打工，從來沒有給予她任何幫助。反而是父母後來生了妹妹、將妹妹一直帶在身邊，「就是可能他們沒那麼愛我，但我很愛我自己的！」

▲▼腦性麻痺女孩在路上賣髮夾。（圖／翻攝抖音）

▲▼腦性麻痺女孩在路上賣髮夾，故事感動許多人。（圖／翻攝抖音）

▲▼腦性麻痺女孩在路上賣髮夾。（圖／翻攝抖音）

雖然行動不便，不過喚平認為，自己已算相當幸運，至少對話流暢、雙手也都能工作，在眾多病友當中，她的生理機能已經算是良好。

喚平提到，小時候上學時，她經常遭受同學欺負，被罵「瘸子」，以及被說「妳爸媽不要妳了，因為妳是個瘸子」，當時內心受到委屈，無奈父母不在身邊，沒有對象能夠訴苦。如今已經長大，喚平覺得「以前的事情就過去吧」，至少現在靠自己也能夠堅強。

▼腦性麻痺女孩在路上賣髮夾，故事感動許多人。（圖／翻攝抖音）

▲▼腦性麻痺女孩在路上賣髮夾。（圖／翻攝抖音）

「三禎半」聽完喚平的故事，決定將髮夾全部買走，並且替喚平拍了照片、將2人相遇的過程PO上網路。影片一經曝光，瞬間湧入了大量觀看，「你真的特別棒」、「我感覺她真的好漂亮」、「很好看的女孩子」、「可真陽光漂亮可愛。」

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