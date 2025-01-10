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社會 社會焦點 保障人權

又傳虐嬰！雙胞胎遭摔打搖晃...母見畫面痛哭　保母以死相逼求饒

▲▼燙傷,虐童,虐待,兒童,受傷。（圖／取自免費圖庫visualhunt）

▲高雄媽媽控訴保母對雙胞胎女兒施暴。（圖，與本案無關／取自免費圖庫visualhunt）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名母親在網路上控訴，她千萬苦求來的雙胞胎女兒竟被合法保母虐待，看到女兒們被摔打的影片，忍不住痛哭，已通報社會局並準備提告，沒想到保母卻情勒她，還以死相逼。社會局今(10日)證實接獲通報，下令該名保母暫停收托6個月，並接受調查。

「從沒想過保母虐待幼兒的事會發生在我身上。」一名高雄媽媽昨晚在threads上享了她的痛苦經歷，她提到，前面2個兒子都是由自己和家人照顧，但千求萬求得來的寶貝女兒們卻遭到保母虐待。

媽媽表示，這名保母是經由朋友介紹，且具有護理背景，曾在嬰兒室工作，並且是合法的保母。然而，當她看到2個女兒被保母粗魯對待的影片時，忍不住哭了出來，她已經通報社會局，並準備提告。

媽媽說，保母在得知此事後，向她道歉並拜託不要提告，甚至表示不會再從事保母工作，保母還以死負責威脅她，希望能得到原諒。母親憤怒地表示，保母將孩子又摔又打時，並沒有顧及孩子們的痛苦，現在卻情感勒索她，這讓她無法接受。

母親回憶起一開始保母看起來都很專業，自己也不斷查看監視器，根本無法想像孩子竟然會成為被虐待者。她感嘆，人真的不可貌相，看似清秀專業的保母竟然是虐待者。

▲▼奶嘴,女嬰,嬰兒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲保母遭控訴強塞女嬰奶嘴。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

社會局證實，今日上午接獲通報，該托育人員已列為兒童保護案件相對人接受調查中，社會局依管理辦法第18條之2規定，要求保母暫停新收托兒童6個月。女嬰家屬第一次帶往醫院驗傷時，驗不到傷勢，今日再度前往兒保中心驗傷，將比對傷勢對保母進行調查。

社會局指出，該名保母在托育期間，對孩子做出強塞奶嘴、搖晃孩子等行為，未能提供有利兒童發展服務，以及未專心托育，違反居家式托育服務管理法第3條第6款、第4條第1款規定，依兒少法第90條第5項規定限期改善。屆期未改善，處新臺幣6000元以上3萬元以下罰鍰，並得按次處罰，其情節重大或經處罰3次後仍未改善者，得廢止其登記。

社會局表示，如經調查有違反兒童及少年福利與權益保障法第49條情事，可裁處新臺幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名；且將予廢止居家托育登記，並終生不得擔任居家托育人員。

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