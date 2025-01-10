豐原美容店強迫推銷！誘身障女貸款20萬買產品　申訴案已破百

▲趙母（中）求助台中市議員謝志忠（左），領有身心障礙手冊的女兒（右）遭到豐原區美容店家強迫推銷。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區中正路上一家美容店家，被指控在街口強攬路人做生意，甚至以話術誘導民眾以無卡分期方式消費，引起民怨。1名領有身心障礙手冊的趙姓女子，10日在母親陪同下召開記者會，趙母稱女兒近日疑遭業者誆騙，簽下20萬元貸款購買美容產品，希望政府幫忙。

記者前往該美容店查訪，業者表示，目前是上班時間不便回應，因為這些問題回不完，對於消保官確認上百件的投訴案，也沒辦法一一回答，有些事情是不是事實還在調查，至於本案的趙女案例也仍在釐清。

▲業者表示，目前是上班時間不便回應，因為這些問題回不完。（圖／記者白珈陽攝）



趙母求助台中市議員謝志忠，今（10日）天並在謝的豐原辦事處舉行記者會，謝志忠指出，該美容店家近5年在消費者保護基金會申訴、正式立案件數破百件，2020年至去年底分別為9件、19件、10件、31件、33件，爭議案件年年增加，明顯業者有問題。

趙母指控，35歲的女兒領有第一類智能身心障礙證明，家裡本週一（6日）收到催繳通知書，第一個反應認為是詐騙，但撥打催繳單上的電話後，發現是融資公司，後來輾轉查到是來自該美容店家的消費，一問之下才知道是女兒近期有前往消費。

趙母表示，當天女兒原本要到廟東附近購買護手霜，但行經該美容店家前時，被店員攔住，並被強迫贈送口罩、貼紙等小禮物，隨後又將女兒拉進店內，聲稱贈送免費做臉服務，最後甚至竟誘騙有身心障礙的女兒，以無卡分期的方式簽下每期8334元、24期，共約20萬元的貸款，買下美容產品。

▲趙女購買的美容產品。（圖／記者白珈陽攝）



趙母不捨地說，店家怎麼可以讓有智能身心障礙的小孩子置身於資融公司，讓孩子背負巨額貸款，希望市府能協助無知的損失。一旁不善表達的趙女，也難過地拿起衛生紙拭淚。

▲趙女頻拿起衛生紙拭淚。（圖／記者白珈陽攝）



謝志忠說，跟趙女短暫接觸就能知道，趙女因有身心障礙，連表達能力都有問題，店家若不是跟趙女同樣情形，就是完全沒有良心，他呼籲消費者，農曆過年要到了，經過廟東商圈無良店家時，千萬不要讓自己被相關話術誘導，深陷債務困擾，強烈要求台中市政府過年前就將警告公告貼在店家，提醒消費者，落實政策，積極保障消費者權益。

針對此案，台中市政府主任消保官康馨壬表示，該店家在台中市政府申訴的案件共有102件，他的成長件數主要分布在去年1~9月，該業者疑似鎖定好講話、不善拒絕的對象推銷；有關於本案案例，限制行為能力的身心障礙者消費須有法定代理人的同意，法定代理人可以出面主張契約無效。

此外，市府也持續觀察該店的申訴案件成長數，若業者持續違反消保法，申訴案件成立後也沒在限期改善，市府將依照消保自治條例第19條前往張貼公告。