　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

豐原美容店強迫推銷！誘身障女貸款20萬買產品　申訴案已破百

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲趙母（中）求助台中市議員謝志忠（左），領有身心障礙手冊的女兒（右）遭到豐原區美容店家強迫推銷。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區中正路上一家美容店家，被指控在街口強攬路人做生意，甚至以話術誘導民眾以無卡分期方式消費，引起民怨。1名領有身心障礙手冊的趙姓女子，10日在母親陪同下召開記者會，趙母稱女兒近日疑遭業者誆騙，簽下20萬元貸款購買美容產品，希望政府幫忙。

記者前往該美容店查訪，業者表示，目前是上班時間不便回應，因為這些問題回不完，對於消保官確認上百件的投訴案，也沒辦法一一回答，有些事情是不是事實還在調查，至於本案的趙女案例也仍在釐清

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲業者表示，目前是上班時間不便回應，因為這些問題回不完。（圖／記者白珈陽攝）

趙母求助台中市議員謝志忠，今（10日）天並在謝的豐原辦事處舉行記者會，謝志忠指出，該美容店家近5年在消費者保護基金會申訴、正式立案件數破百件，2020年至去年底分別為9件、19件、10件、31件、33件，爭議案件年年增加，明顯業者有問題。

趙母指控，35歲的女兒領有第一類智能身心障礙證明，家裡本週一（6日）收到催繳通知書，第一個反應認為是詐騙，但撥打催繳單上的電話後，發現是融資公司，後來輾轉查到是來自該美容店家的消費，一問之下才知道是女兒近期有前往消費。

趙母表示，當天女兒原本要到廟東附近購買護手霜，但行經該美容店家前時，被店員攔住，並被強迫贈送口罩、貼紙等小禮物，隨後又將女兒拉進店內，聲稱贈送免費做臉服務，最後甚至竟誘騙有身心障礙的女兒，以無卡分期的方式簽下每期8334元、24期，共約20萬元的貸款，買下美容產品。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲趙女購買的美容產品。（圖／記者白珈陽攝）

趙母不捨地說，店家怎麼可以讓有智能身心障礙的小孩子置身於資融公司，讓孩子背負巨額貸款，希望市府能協助無知的損失。一旁不善表達的趙女，也難過地拿起衛生紙拭淚。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲趙女頻拿起衛生紙拭淚。（圖／記者白珈陽攝）

謝志忠說，跟趙女短暫接觸就能知道，趙女因有身心障礙，連表達能力都有問題，店家若不是跟趙女同樣情形，就是完全沒有良心，他呼籲消費者，農曆過年要到了，經過廟東商圈無良店家時，千萬不要讓自己被相關話術誘導，深陷債務困擾，強烈要求台中市政府過年前就將警告公告貼在店家，提醒消費者，落實政策，積極保障消費者權益。

針對此案，台中市政府主任消保官康馨壬表示，該店家在台中市政府申訴的案件共有102件，他的成長件數主要分布在去年1~9月，該業者疑似鎖定好講話、不善拒絕的對象推銷；有關於本案案例，限制行為能力的身心障礙者消費須有法定代理人的同意，法定代理人可以出面主張契約無效。

此外，市府也持續觀察該店的申訴案件成長數，若業者持續違反消保法，申訴案件成立後也沒在限期改善，市府將依照消保自治條例第19條前往張貼公告。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
綠委妻遺失iPhone...在里長家附近找到　涉侵占遭送辦
台中少女被逼吃屎4個月...大便抹身自拍SM
民眾黨「111釘孤枝」！　13藍委將現身力挺
快訊／麻疹再爆3例！護理師、陪病者中招
快訊／刑事戰將林明佐大小便失禁　緊急送醫開刀
10台灣人柬埔寨遭判「終身監禁」　姓名、長相曝光
刷歷史新高！台積電2024全年營收近2.9兆年增34％
韓國瑜蛇年春聯來了！　「金蛇迎春」發放地點一次看
老師別打我！狠師虐童「像格鬥選手」1班18人受害
民眾黨「111釘孤枝」明集結　郭正亮估：超過10萬人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網傳「小學生刺傷老師」太驚悚　校方怒曝真相：追究造謠者責任

立委妻遺失iPhone手機...警在某里長家附近找到　涉侵占遭送辦

豐原美容店強迫推銷！誘身障女貸款20萬買產品　申訴案已破百

快訊／刑事戰將林明佐超慘現況曝　大小便失禁緊急送醫開刀

嘉義31歲警「下藥性侵」女毒犯！提供喪屍煙彈吸食　涉5罪收押起訴

童半夜哭醒：老師別打我　狠師虐童「像格鬥選手」1班18人受害

「請乘十」討債集團超劣！抵押千萬房討4萬債　4萬潮鞋也搶走

快訊／國1田尾段大貨車翻覆　駕駛受困搶救中...車陣回堵5公里

為了垃圾！雙鐵槌猛砸少年頭部險死　桃園暴怒男下場曝光

購物袋被偷！擺攤婦9千生活費沒了　清水警破案她送錦旗感謝

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

【泰格與雪兒】只是個笑話

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

潤娥神隱1年：第一次休息這麼久　跟惠利討論「洗澡穿拖鞋很怪」

【泰格與雪兒】不要再給我裝可憐了

宋慧喬虧宋承憲「現在還叫我恩熙」　見面還播OST..無奈：真是夠了

吳乃仁吃低消6萬日料店！　驚見5檢察官在場北檢：進行行政調查

網傳「小學生刺傷老師」太驚悚　校方怒曝真相：追究造謠者責任

立委妻遺失iPhone手機...警在某里長家附近找到　涉侵占遭送辦

豐原美容店強迫推銷！誘身障女貸款20萬買產品　申訴案已破百

快訊／刑事戰將林明佐超慘現況曝　大小便失禁緊急送醫開刀

嘉義31歲警「下藥性侵」女毒犯！提供喪屍煙彈吸食　涉5罪收押起訴

童半夜哭醒：老師別打我　狠師虐童「像格鬥選手」1班18人受害

「請乘十」討債集團超劣！抵押千萬房討4萬債　4萬潮鞋也搶走

快訊／國1田尾段大貨車翻覆　駕駛受困搶救中...車陣回堵5公里

為了垃圾！雙鐵槌猛砸少年頭部險死　桃園暴怒男下場曝光

購物袋被偷！擺攤婦9千生活費沒了　清水警破案她送錦旗感謝

網傳「小學生刺傷老師」太驚悚　校方怒曝真相：追究造謠者責任

轟民眾黨「111釘孤枝」挺涉貪　律師：干預司法簡直民主之恥

公教團體籲比照警消停砍退休金　銓敘部：將使退撫基金用罄年度提前

酸黃國昌「顫神」揭弊揭一半　黃智賢：假裝不知道柯文哲去過88會館

比《黑暗榮耀》尺度還大！「惡女空姐」2點全露床戰男星　門外有人聽全程

立委妻遺失iPhone手機...警在某里長家附近找到　涉侵占遭送辦

豐原美容店強迫推銷！誘身障女貸款20萬買產品　申訴案已破百

野火狂燒仍出訪！洛杉磯市長挨批「全美最無能」　回應讓人更傻眼

快訊／台股收盤下跌69.27點　台積電持平至1100

【廣編】盛香珍KING頂級綜合堅果禮盒　奢華堅果體驗迎接喜氣新春

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

社會熱門新聞

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

女師調職收師生脫離苦海花圈！法院判免賠

劣警白嫖泰國妹　亮證件逼退還2千皮肉錢

獨／台中5寶爸再生1孩　老闆搖頭曝工作狀況

即／基隆警局長敬酒突擁抱　女警痛哭

台北「好形象」保險經理遭控下藥性侵　多女受害

少觀所恐怖凌虐！逼室友生吞蟑螂+牙刷捅肛

女律師曬同婚照！他問「輪流裝姊夫互動」還提告

快訊／10天期限將至！北院收到柯文哲抗告狀

即／林明佐超慘現況曝　大小便失禁急送醫開刀

南非教師來台失業淪街友　逾期居留達1912天

毀約生第6孩「老婆急結紮」　6寶爸借錢扛重擔

少將貪污7990元洗衣機　遭判刑定讞

即／基隆警局長敬酒「磨蹭臉頰」！25歲女警痛哭　警政署回應了

更多熱門

相關新聞

「淪豬仔」陸男星今晚搭機返家

「淪豬仔」陸男星今晚搭機返家

中國失聯男星「星星（王星）」前往泰國拍戲疑似遭詐騙集團拐去緬甸，目前人已經平安被救出。《央視》稍早報導證實指出，中國籍男演員王星將於今日（10日）晚間乘機返回中國。

女依指示操作ibon機台 恆春警一查她已多次受騙

女依指示操作ibon機台 恆春警一查她已多次受騙

「羅東租霸」真相大逆轉！　竟是地面師聯手直播主詐騙

「羅東租霸」真相大逆轉！　竟是地面師聯手直播主詐騙

又有藝人被拐騙淪「緬甸豬仔」　牽線人起底曝光

又有藝人被拐騙淪「緬甸豬仔」　牽線人起底曝光

3寶媽超商匯款投資　警保她辛苦育兒費

3寶媽超商匯款投資　警保她辛苦育兒費

關鍵字：

美容店身心障礙台中市消費者保護詐騙

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽

快訊／鬼鬼突當媽　鬆口親揭婚姻狀況

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

鬼鬼懷孕被問「爸爸是誰」！

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

舊棉被算垃圾還是回收？環保局解答

iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」

鬼鬼半年前公開露面「還是單身」！

49歲三級片女神靠「翹臀神器」回春

女師調職收師生脫離苦海花圈！法院判免賠

強烈冷氣團可能變「寒流」　5℃極端低溫時間曝

台積電尾牙「峮峮中空現身」！

小姊妹遭性侵1年　放火燒死爸爸復仇

更多

最夯影音

更多

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

【泰格與雪兒】只是個笑話

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面