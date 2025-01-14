擲硬幣決定殺人！男路邊誘18歲少女回家　勒死她後「性侵屍體」

▲荷帕（左）擲硬幣決定殺人後，勒死了18歲少女科澤利斯卡（右）並性侵其屍體。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

波蘭20歲男子荷帕（Mateusz Hepa）在2023年8月以擲硬幣方式，決定是否殺害18歲少女科澤利斯卡（Wiktoria Kozielska），並在勒死她後性侵其屍體。法庭上周開庭審理這起駭人聽聞的案件，荷帕在庭上承認自己早有殺人計畫，並對其行為毫無悔意。目前，他可能面臨終身監禁的判決。

綜合外媒報導，案發當日，科澤利斯卡參加完派對後，在返家途中遇到剛下班的荷帕。荷帕將她引誘至自己家中，趁她入睡後，用擲硬幣決定是否謀殺這名少女，隨後用繩索將科澤利斯卡勒死。據荷帕供述，「硬幣正面朝上，所以我殺了她。如果是反面，她可能就不會死」。荷帕坦言，自己之所以選擇勒死科澤利斯卡，是為了避免留下血跡，「她試圖掙扎，卻沒有力氣反抗。」

更令人髮指的是，荷帕在殺害這名無辜的少女後，還性侵了她的屍體。荷帕描述，自己脫去受害者衣物。並與其發生性關係，之後將屍體用塑料袋和毯子包裹起來，並計劃將屍體燒掉，但未能如願。當地媒體指出，荷帕在行兇後曾考慮輕生，但這名男子最後選擇向警方自首，而科澤利斯卡的遺體被發現後，荷帕在數小時內被警方逮捕。

在庭審中，荷帕承認自己早有殺人念頭，並曾多次在鎮上搜尋目標。他的冷血行為引起了受害者家屬及朋友的強烈憤怒，受害少女聚集在庭外的親友們更高聲譴責他「你他X的該去死」。目前，法院已在2025年1月8日舉行了第一場聽證會，這起案件審理仍在持續進行中，法庭將於2025年2月12日恢復審判，而荷帕可能面臨終身監禁的判決。